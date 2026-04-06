Ungaria acuză un atentat pentru înlăturarea lui Viktor Orban în prag de alegeri. Revoltă în Opoziție: „Vrea să creeze panică”

Premierul ungar Viktor Orban. FOTO: Hepta

Premierul ungar Viktor Orban a convocat o ședință de urgență a Consiliului Național de Apărare, după ce au fost găsiți explozibili în apropierea unei conducte care transportă gaz rusesc către Ungaria. Descoperirea a fost făcută într-o zonă de frontieră din Serbia, țară vecină, într-un moment în care partidul lui Orban este în urmă în sondaje înaintea alegerilor importante programate duminică.

Liderul opoziției, Peter Magyar, l-a acuzat pe premier că „creează panică” la sfatul unor „consilieri ruși”, la doar câteva zile după ce experți în securitate au avertizat asupra unei posibile operațiuni „sub steag fals” care ar putea fi pusă pe seama Ucrainei.

Aliat al președintelui rus Vladimir Putin, Orban a refuzat până acum apelurile Uniunii Europene de a renunța la importurile de energie din Rusia, chiar și după invazia pe scară largă a Ucrainei.

În ultimele săptămâni, experți ungari în securitate au avansat ipoteza unei operațiuni înscenate, pe teritoriul Ungariei sau Serbiei, menită fie să stârnească simpatie pentru Orban și să ajute partidul său Fidesz să câștige alegerile, fie să-i ofere un pretext pentru declararea stării de urgență și amânarea sau anularea votului.

Președintele sârb Aleksandar Vucic, un aliat apropiat al lui Orban, l-a informat pe liderul ungar despre descoperire duminică dimineață.

„Atentatul a fost plănuit pentru a-l înlătura pe Viktor Orban”

Două rucsacuri pline cu explozibili și detonatori au fost găsite de armata sârbă în apropierea satului Tresnjevac, în districtul Kanjiza, la circa 20 de kilometri de locul unde conducta TurkStream intră în Ungaria.

„Unitățile noastre au descoperit explozibili cu o putere devastatoare”, a scris Vucic pe Instagram. „I-am transmis premierului Orban că îl vom ține la curent cu evoluția anchetei”.

Ungaria primește anual între cinci și opt miliarde de metri cubi de gaz rusesc prin conducta TurkStream, de care depind atât Ungaria, cât și Slovacia.

Balint Pasztor, liderul Uniunii Maghiarilor din Voivodina și un alt aliat al lui Orban, a scris pe Facebook: „Dacă ancheta va arăta că nu noi eram ținta principală, ci liniile de aprovizionare ale Ungariei, atunci devine și mai clar: atentatul a fost plănuit pentru a-l înlătura pe Viktor Orban”.

Partidul Fidesz și-a construit campania electorală în jurul unei retorici ostile Ucrainei.

La mitinguri, Orban le-a spus susținătorilor că prețurile scăzute la încălzire și combustibili din Ungaria sunt posibile doar datorită petrolului și gazului rusesc ieftin, care ajung în țară prin conducte - petrolul prin Ucraina, iar gazul prin Balcani.

Orban susține că există o „axă Kiev-Bruxelles-Berlin” care încearcă să împiedice Ungaria să beneficieze de energie rusească ieftină și să impună un „premier-marionetă”, pe Magyar, după alegeri. Potrivit lui, un eventual guvern Tisza ar putea atrage Ungaria într-un conflict european împotriva Rusiei.

Sunt așteptate primele rezultate ale anchetei

Premierul ungar l-a acuzat deja pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi impus „o blocadă petrolieră” asupra Ungariei, după ce, de la finalul lunii ianuarie, nu a mai ajuns petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina.

Kievul susține că infrastructura a fost afectată în urma unui atac rusesc și ar urma să fie funcțională din nou la mijlocul lunii aprilie.

Deocamdată, nu există acuzații oficiale privind implicarea Ucrainei în incidentul legat de gazoduct. Totuși, o sursă sârbă bine informată a declarat pentru BBC că astfel de acuzații ar putea apărea chiar de luni, când sunt așteptate primele rezultate ale anchetei.

Guvernul ucrainean a respins anticipat orice implicare. „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhîi. „Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals, parte a interferenței masive a Rusiei în alegerile din Ungaria”.

Pe 2 aprilie, expertul ungar în securitate Andras Racz avertiza pe Facebook că un „atac fals” asupra conductei TurkStream ar putea fi pus în scenă pe teritoriul Serbiei.

Acesta a anticipat și că explozibilii ar putea fi prezentați drept ucraineni, oferindu-i lui Orban un nou motiv să acuze Kievul.

„Aveam informații preliminare solide despre această operațiune, inclusiv despre loc și moment”, a declarat pentru BBC fostul ofițer de contrainformații Peter Buda. „Este clar că Ucraina nu are nimic de câștigat din așa ceva. O astfel de acțiune l-ar ajuta pe Orban înainte de alegeri, influențând opinia publică în favoarea lui”.

Guvernul ungar susține însă că amenințarea este reală. Ministrul de externe Peter Szijjarto a scris pe Facebook: „În ultimele zile și săptămâni am văzut de toate. Ucrainenii au organizat o blocadă petrolieră împotriva noastră. Apoi au încercat să impună o blocadă energetică totală, lansând zeci de drone asupra conductei TurkStream, când aceasta se afla încă pe teritoriul Rusiei. Iar acum avem incidentul de astăzi, în care colegii sârbi au găsit explozibili capabili să distrugă conducta”.

Liderul opoziției, Peter Magyar, îl acuză însă pe Orban că ar fi pus la cale incidentul împreună cu președintele sârb.

„Nu va putea opri alegerile de duminica viitoare. Nu va putea împiedica milioane de unguri să pună capăt celor mai corupte două decenii din istoria țării noastre”, a spus acesta.