Ungaria prelungește cu șase luni starea de urgență invocând războiul din Ucraina. Astfel, Orban poate guverna prin decrete

1 minut de citit Publicat la 15:51 21 Oct 2025 Modificat la 15:54 21 Oct 2025

Premierul Viktor Orban poate guverna în continuare Ungaria prin decrete, sub pretextul războiului Rusiei în Ucraina. FOTO: Hepta

Parlamentul ungar a aprobat, marți, prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență care a fost instituită în țară ca urmare războiului din Ucraina, scrie Agerpres.

Starea de urgență va fi astfel în vigoare până pe 13 mai 2026, interval care acoperă și perioada alegerilor legislative pentru luna aprilie, în care menținerea premierului Viktor Orban la putere este amenințată de opoziția lui Peter Magyar.

Măsura votată marți la Budapesta îi permite lui Orban să guverneze în continuare prin decrete emise în legătură cu starea de urgență, fără dezbatere în parlament.

De asemenea, guvernul poate să suspende aplicarea unor legi, invocând tot starea de urgență.

Budapesta: "Războiul din Ucraina continuă". Țara se află sub stare de urgență sau criză din 2015

Textul votat marți de legislativul ungar spune că "războiul şi catastrofa umanitară continuă în Ucraina", prin urmare este necesară prelungirea stării de urgență, declarată pentru prima dată în mai 2022, la trei luni după invazia rusă.

Parlamentul de la Budapesta, controlat de partidul lui Orban, Fidesz, a prelungit apoi măsura la fiecare șase luni.

Din 2015, Ungaria se află fără întrerupere sub diverse stări de urgență sau criză.

În toamna acelui an, sute de mii de migranți ilegali au traversat teritoriul ungar către țări mai bogate din vestul Europei, precum Austria, Germania sau Suedia.

Parlamentul ungar a declarat atunci stare de criză din cauza valului migrator, pe care a prelungit-o la fiecare șase luni, deși între timp numărul migranților sosiți pe ruta balcanică a scăzut semnificativ.

Între 2020 şi 2022, în Ungaria a fost în vigoare starea de urgență determinată de pandemia de COVID-19, iar ulterior a fost instituită starea de urgență pe seama războiului Rusiei în Ucraina.

Premierul ungar spune că a început pregătirile pentru summit-ul Trump - Putin la Budapesta

Premierul Viktor Orban a spus încă de săptămâna trecută că guvernul său este pregătit pentru găzduirea următorului summit al președinților rus și american, Vladimir Putin şi Donald Trump, anunțat joi seara de liderul american.

Trump a numit Budapesta drept gazdă a întâlnirii și a estimat la momentul respectiv că întâlnirea sa cu Putin va avea loc în circa două săptămâni și va precedată de o întâlnire Marco Rubio - Serghei Lavrov.

Cei doi au discutat luni la telefon, însă ulterior surse de la Casa Albă au declarat pentru CNN că întâlnirea Rubio - Lavrov, esențială pentru pregătirea summit-ului Trump - Putin, a fost "amânată", în contextul în care rușii nu renunță la pretențiile maximaliste.