Ungaria spune că va ajuta Serbia după ce livrările de petrol către rafinăria controlată de Rusia s-au oprit

2 minute de citit Publicat la 13:13 26 Noi 2025 Modificat la 13:13 26 Noi 2025

sursa foto: Getty

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a discuta detaliile cu privire la modul în care Ungaria va ajuta Serbia, după ce livrările de ţiţei din Croaţia spre Serbia s-au oprit, conform Agerpres.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marţi că rafinăria NIS de la Pancevo, o companie la care pachetul majoritar de acţiuni este deţinut de Rusia, se va închide în patru zile dacă SUA nu ridică sancţiunile impuse companiilor ruseşti, ceea ce riscă să afecteze aprovizionarea cu combustibil a Serbiei înainte de iarnă.

După o pauză de nouă luni, sancţiunile SUA împotriva firmei NIS au intrat în vigoare în luna octombrie. În consecinţă, băncile au încetat să mai proceseze plăţi pentru NIS iar operatorul croat de oleoducte JANAF a încetat să mai livreze ţiţei rafinăriei de la Pancevo.

"Serbia se află într-o situaţie dificilă. Noi, maghiarii, vom ajuta evident Serbia şi poporul sârb şi economia sârbă şi vom discuta detaliile acestui ajutor astăzi la Belgrad", a spus Szijjarto, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

MOL va creşte livrările către Serbia

Luna trecută, Szijjarto a declarat că grupul petrolier ungar MOL va creşte livrările către Serbia, dar nu a oferit detalii despre cât de mult vor creşte livrările şi nici despre metoda de livrare.

La începutul acestei luni, săptămânalul sârb NIN a relatat că MOL ia în considerare cumpărarea participaţiei de 11,3% a Gazprom la NIS. La acea dată, un purtător de cuvânt al MOL a refuzat să comenteze "zvonurile de pe piaţă".

Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS.

O conductă de petrol care leagă Ungaria şi Serbia este în faza de planificare şi ar putea începe să satisfacă toate nevoile de ţiţei ale Serbiei în 2028, a declarat Szijjarto în luna aprilie. Se estimează că această conductă va avea capacitatea de a transporta între 4 şi 5 milioane de tone de petrol rusesc către Serbia prin Ungaria în fiecare an, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe la acea vreme.

Legăturile dintre Serbia şi Ungaria s-au consolidat în ultimii ani, iar liderii lor, prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, se bucură de relaţii puternice cu Rusia.

Separat, preşedintele Parlamentului Serbiei, Ana Brnabic, a declarat marţi că Serbia pregăteşte un amendament la proiectul legii bugetului care i-ar permite să preia controlul asupra rafinăriei NIS.

Într-un interviu pentru Euronews Serbia, Ana Brnabic, o apropiată a preşedintelui Aleksandar Vucic, a declarat că Parlamentul va începe dezbaterea amendamentelor la legea bugetului, pregătite de partidul de guvernământ SNS, miercuri după-amiază sau joi. "Unul dintre amendamentele care vor fi depuse va fi cel care va prevedea circumstanţa ca, la un moment dat, să preluăm NIS", a declarat Brnabic pentru Euronews.

NIS deţine singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum şi un lanţ de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România.

Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS, în timp ce restul aparţine micilor acţionari şi angajaţilor companiei.