Uniunea Europeană cere ţărilor G7 să reacţioneze la restricţiile Chinei asupra pământurilor rare. "Este o preocupare critică"

Şeful UE pentru comerţ, Maroš Šefčovič, a afirmat marţi că "Uniunea Europeană nu se va sfi­i să răspundă ferm la cele mai recente restricţii impuse de China asupra exportului de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7". Šefčovič a declarat că a discutat situația cu secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, iar cei doi au convenit "că ar fi recomandabil, după această primă discuție, să se organizeze şi un apel video G7 în curând", scrie Politico.

"Aceasta este considerată o preocupare critică", a spus Maroš Šefčovič înaintea unei reuniuni a miniştrilor comerţului din UE, găzduită de Danemarca. El a descris măsura Chinei drept o extindere "dramatică" a categoriilor de materii prime vizate, ceea ce "agravează" o situaţie deja gravă.

Anul trecut, China impusese controale similare asupra unor materiale precum grafitul, germaniul și galiul, folosite în tehnologie, apărare și industriile ecologice. Šefčovič s-a plâns că, pentru aceste materiale, "doar jumătate din cereri au fost procesate corespunzător de Beijing".

Săptămâna trecută, Beijingul a anunțat controale radicale noi la exportul de magneți din pământuri rare și materii prime conexe, invocând motive de securitate naţională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea chineză chiar dacă utilizează doar urme de pământuri rare chinezești. China produce 90 % din magneţii de pământuri rare la nivel mondial, utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații militare.

Aceasta a provocat reacția furioasă a preşedintelui american Donald Trump, care a amenințat cu aplicarea unor noi tarife și a spus că nu se va mai întâlni cu omologul chinez Xi Jinping la sfârşitul lunii octombrie.

Deși Washingtonul ia măsuri de dezescaladare, Šefčovič nu a exclus o reacție similară din partea UE, declarând că vrea să obțină mai întâi o evaluare din partea miniștrilor europeni.

"Pentru noi, ceea ce contează este să protejăm interesul general european și să găsim o soluție care să nu dăuneze industriei europene. Așadar, mai întâi ne consultăm și evaluăm situația", a adăugat el.

Comisarul UE pentru comerț a anunțat că va propune o videoconferință cu omologul chinez "probabil săptămâna viitoare".

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui "să răspundă ferm" și să își demonstreze forța în calitate de cel mai mare bloc comercial din lume — deși nu a mers până la a cere tarife retaliatorii.

"Este, de fapt, un domeniu în care avem un interes comun cu prietenii noștri din SUA", a adăugat Rasmussen.

Danemarca conduce în prezent Consiliul UE, principala ramură interguvernamentală a blocului comunitar.