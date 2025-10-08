Uniunea Europeană lansează strategii pentru AI: ținta este ca 75% dintre companii să utilizeze tehnologia până în 2030

Uniunea Europeană și-a prezentat miercuri strategia oficială pentru dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale, având ca obiectiv integrarea tehnologiilor AI în companii, instituții de cercetare și servicii publice, precum și reducerea decalajului tehnologic față de Statele Unite și China. Strategia include măsuri concrete pentru sprijinirea companiilor europene în adoptarea AI, promovarea creării de centre de date și gigafabrici, precum și elaborarea unui cadru legislativ care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale în sectoarele economice și sociale, transmite AFP, informează Agerpres.

Comisarul european pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, a declarat că, anul trecut, doar 13% dintre companiile europene au folosit AI, cu diferențe semnificative între statele membre. Henna Virkkunen a subliniat că tehnologia poate aduce „câștiguri mai mari”.

Comisia Europeană vizează ca până în 2030, trei sferturi dintre companiile europene să utilizeze AI. Pentru aceasta, UE va mobiliza aproximativ un miliard de euro prin programul Orizont Europa, sprijinind proiecte în medicină, robotică, energie, apărare și industria auto.

Planurile includ dezvoltarea de gigafabrici de AI și centre de date în Europa, precum și adoptarea unui regulament privind AI, care va intra în vigoare anul viitor. Alte inițiative vor viza și sectoare precum finanțele, turismul și comerțul electronic. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că viitorul AI trebuie creat în Europa, pentru a genera soluții mai rapide, mai inteligente și mai accesibile.

Noile inițiative vor fi prezentate și în cadrul summitului AI în știință, care se va desfășura la Copenhaga, în noiembrie 2025 și va reuni politicieni, cercetători și reprezentanți ai industriei AI.