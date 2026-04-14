Cele 27 de condiții puse de Bruxelles lui Peter Magyar pentru deblocarea fondurilor Ungariei: "Dacă ei livrează, livrăm și noi"

Comisia Europeană a început discuții imediate cu Péter Magyar, după victoria sa la alegerile din Ungaria. Foto: Profimedia Images

Pentru deblocarea fondurilor europene, Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de condiții, inclusiv măsuri anticorupție și revenirea asupra unor decizii din era Orbán considerate contrare normelor UE, de la politica privind azilul până la libertatea academică, scrie Financial Times.

Comisia Europeană a început discuții imediate cu Péter Magyar, după victoria sa la alegerile din Ungaria, cerându-i să refacă relațiile cu Ucraina și să implementeze reformele întârziate necesare pentru deblocarea a 35 de miliarde de euro din fonduri UE înghețate.

Înlăturarea de duminică a premierului Viktor Orbán, al cărui regim eurosceptic apropiat de Rusia a fost perceput la Bruxelles și în alte capitale ca o sursă de speranță, marchează o posibilă schimbare de direcție pentru Ungaria în UE și NATO, după ani de „democrație iliberală” care a erodat valorile democratice și a blocat politicile comune.

Oficiali europeni familiarizați cu discuțiile inițiale dintre Bruxelles și Budapesta au declarat pentru sursa citată că obținerea de către Magyar a unei supermajorități, cu puterea de a modifica Constituția, a depășit așteptările Comisiei. Totuși, acest lucru a ridicat și standardele privind ceea ce Bruxelles-ul așteaptă de la politicianul conservator.

„Vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil pentru a face progrese rapide, în beneficiul poporului ungar”, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a avertizat însă: „Este mult de lucru până când Ungaria va reveni pe calea europeană.”

„Are un mandat deplin pentru a schimba lucrurile… și ne implicăm cu el încă din prima zi”, a spus un oficial european de rang înalt. „Abordarea este: să mizăm pe el. Dacă ei livrează, livrăm și noi.”

Doi diplomați europeni au declarat că statele membre se uită la capacitatea lui Magyar de a debloca un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și de a ridica vetoul Budapestei asupra următorului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca indicatori-cheie ai intenției noului premier de a repara relațiile grav deteriorate cu blocul comunitar.

Oficialii UE au început pregătiri pentru aprobarea împrumutului acordat Ucrainei, astfel încât o decizie să poată fi luată imediat ce Magyar va fi învestit, au declarat persoane informate.

Premierul desemnat, care a lucrat ani de zile la Bruxelles ca diplomat maghiar și europarlamentar de centru-dreapta, a promis luni resetarea relațiilor cu alianțele occidentale.

„Ungaria este pregătită să facă compromisuri”, a declarat el într-o conferință de presă. „UE are și ea problemele sale… Vom avea dezbateri, dar nu vom merge acolo ca să ne certăm doar de dragul conflictului, și apoi să scriem pe panouri că Bruxelles trebuie oprit. Ungaria va fi un partener constructiv, deoarece încă avem un război la graniță.”

Magyar a spus că nu vede motive pentru renegocierea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aprobat de liderii UE în decembrie, dar blocat ulterior de Orbán. El a afirmat că Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritorii în schimbul păcii cu Rusia, deoarece niciun stat nu poate fi obligat să își sacrifice suveranitatea în fața agresiunii.

În privința altor teme europene, precum competitivitatea companiilor față de rivalii din SUA și China, Magyar a declarat: „Europa și-a pierdut ritmul, dar suntem aici și încercăm să ajutăm. Personal, sunt bucuros să accelerez acest proces.”

Aproximativ 35 de miliarde de euro din fonduri UE destinate Ungariei sunt blocate din cauza disputelor cu Bruxelles-ul și a refuzului guvernului Orbán de a implementa reformele cerute.

Aproximativ 18 miliarde de euro sunt înghețate din bugetul UE din cauza încălcărilor statului de drept, riscurilor de corupție și afectării independenței justiției, potrivit Comisiei Europene. Alte peste 17 miliarde de euro din împrumuturi pentru apărare au fost, de asemenea, suspendate.

Condițiile pe care le impune Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor UE

Comisia Europeană se așteaptă, de asemenea, la discuții rapide cu echipa lui Magyar privind respectarea unei decizii a Curții de Justiție a UE referitoare la legislația de azil, considerată neconformă cu dreptul european. Disputa costă Ungaria o amendă zilnică de 1 milion de euro, acumulată la aproape 900 de milioane de euro, sumă reținută din fondurile europene.

„Avem multă putere de negociere de partea noastră”, a declarat un oficial european. „Presiunea este pe el și cred că vrea să livreze rapid.”

Magyar a spus că prima sa vizită externă va fi la Varșovia și Viena, înainte de Bruxelles, dar ar putea merge la Bruxelles chiar înainte de învestire pentru discuții privind fondurile înghețate.

El a promis restabilirea mecanismelor de control democratic și revenirea la statul de drept. Ungaria ar urma să se alăture Parchetului Public European și să creeze o agenție anticorupție, în condițiile în care până acum nu a făcut parte din mecanismele UE de investigare a fraudei.

„Ungaria va fi din nou un aliat puternic în UE și NATO”, a spus Magyar, iar susținătorii săi au scandat „Europa! Europa!”.

El a anunțat și că mass-media publică, acuzată că a devenit un instrument de propagandă al lui Orbán, va fi suspendată până la restabilirea neutralității.

Bruxelles-ul este însă prudent, după experiența din 2023, când fondurile înghețate Poloniei au fost deblocate rapid după revenirea la putere a unui guvern pro-UE, dar reformele au fost ulterior blocate de președinte.

„Nu există acțiuni imediate… și o listă lungă de lucruri pe care noul guvern trebuie să le facă pentru a accesa fondurile”, a spus o sursă europeană. „Este o situație diferită de cea a lui Tusk.”

Conform Constituției Ungariei, președintele are 30 de zile pentru a învesti noul parlament, iar oficialii UE sunt preocupați că Orbán ar putea folosi acest interval pentru a face schimbări juridice sau de personal care ar putea afecta capacitatea lui Magyar de a implementa reformele necesare.