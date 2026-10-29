Imagini spectaculoase din satelit: Seceta a scos la iveală bancuri de nisip pe Rin, în Germania, după luni întregi cu puțină apă

Imagini din satelit cu Rinul în octombrie 2025 versus 2026. Sursa foto: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Pe parcursul unei mari părți a anului 2026, fluviul Rin s-a confruntat cu niveluri neobișnuit de scăzute ale apei, în urma unei primăveri secetoase și a unei veri caniculare. La sfârșitul lunii septembrie, nivelul apei, măsurat la stația hidrometrică din Kaub, localitate aflată la aproximativ 30 km sud-est de Koblenz, a coborât la un minim record.

Valorile înregistrate la Kaub reprezintă un reper important pentru navigația pe fluviu. La 26 octombrie 2026, nivelul indicat de stație era de 0,55 m. Această valoare este un reper utilizat în navigație, nu adâncimea efectivă a fluviului, însă nivelurile atât de scăzute limitează în continuare capacitatea de încărcare a navelor.

Imagini în culori false, realizate de satelitul Copernicus Sentinel-2, surprind aceeași porțiune a Rinului, între Kaub și Bingen, în Germania, la 25 octombrie 2026 (sus) și la 30 octombrie 2025 (jos).

În ambele imagini, fluviul apare în nuanțe de albastru-verzui închis, în timp ce vegetația din jur este evidențiată în roșu. În imaginea din 2026, se observă suprafețe întinse de bancuri de nisip ieșite la suprafață în apropiere de Kaub și de-a lungul altor sectoare ale fluviului. În imaginea din 2025, aceste zone sunt acoperite de apă.

Datele furnizate de Copernicus Sentinel-2 sprijină monitorizarea suprafeței ocupate de râuri și a albiilor expuse, oferind informații utile pentru evaluarea secetei, gestionarea resurselor de apă și navigația pe căile navigabile interioare.