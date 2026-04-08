Încep înscrierile pentru DiscoverEU: sunt disponibile 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul pentru tineri de 18 ani

Tinerii născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica completând un chestionar. Foto: Getty Images

Încep înscrierile pentru o nouă rundă DiscoverEU. Comisia Europeană oferă 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul pentru tinerii de 18 ani. Câștigătorii vor putea călători cu trenul timp de până la 30 de zile între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027. Înscrierile se fac online, pe site-ul youth.europa.eu, iar permisele de călătorie, alături de un card cu reduceri la transportul public, muzee, cazare, sunt acordate în funcție de clasamentul acestora, până la limita biletelor disponibile.

Înscrierile încep astăzi la ora 12:00 CET și se închid pe 22 aprilie 2026 la ora 12:00 CET, în preajma lansării Săptămânii Europene a Tineretului 2026.

Tinerii născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica completând un chestionar cu cinci întrebări despre UE și o întrebare suplimentară pe Portalul European pentru Tineret.

„Cererea este deschisă candidaților din Uniunea Europeană și din țările asociate la programul Erasmus+, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Permise de călătorie gratuite și un card cu reduceri

Cei care obțin un permis de călătorie își pot planifica ruta așa cum își doresc sau se pot inspira din cele sugerate, cum ar fi ruta culturală DiscoverEU, care combină diverse destinații culturale, cu accent pe arhitectură, muzică, artă plastică, teatru, modă și design.

„În plus față de permisul de călătorie, participanții vor primi un card de reducere cu zeci de mii de reduceri la transportul public, cultură, cazare, alimente, sport și alte servicii în țările eligibile. De asemenea, aceștia pot avea acces la reuniuni de informare înainte de plecare și la reuniuni DiscoverEU, unde participanții se pot întâlni cu alți călători și pot cunoaște mai bine UE”, a transmis Comisia Europeană.

În cazul călătorilor cu dizabilități, care au diverse probleme de sănătate sau care provin din medii socioeconomice defavorizate, Comisia le oferă un sprijin suplimentar. Aceasta poate include posibilitatea de a călători cu însoțitori sau accesul la finanțare suplimentară prin intermediul acțiunii de incluziune DiscoverEU.

„Deși DiscoverEU încurajează călătoriile durabile cu trenul, sunt disponibile modalități speciale pentru tinerii din insule, regiuni ultraperiferice, țări și teritorii de peste mări, zone îndepărtate”, a transmis Comisia Europeană.

DiscoverEU, un proiect lansat în 2018

Comisia a lansat DiscoverEU în iunie 2018, la cererea Parlamentului European. Inițiativa le-a oferit tinerilor o mai bună înțelegere a altor culturi și a istoriei europene și le-a îmbunătățit competențele lingvistice. Acesta face parte din programul Erasmus+ 2021-2027.

Din 2018, peste 1,9 milioane de candidați au aplicat pentru 431 931 de permise de călătorie disponibile.

În cel mai recent sondaj post-călătorie, 72 % dintre participanți au declarat că au călătorit pentru prima dată în afara țării lor de reședință cu trenul. Peste două treimi au declarat că nu ar fi fost în măsură să își finanțeze permisul de călătorie fără DiscoverEU.