O fabrică de cipuri de 5 miliarde de euro se deschide în UE: Apar 1.000 de noi locuri de muncă. Cum arată Smart Power Fab

Fabrica de cipuri Smart Power Fab din Dresda, Germania, iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Infineon Technologies va inaugura pe 2 iulie 2026 noua fabrică Smart Power Fab din Dresda, în Germania, cea mai mare investiție individuală realizată vreodată de companie. Proiectul, evaluat la 5 miliarde de euro, beneficiază de aproximativ 1 miliard de euro finanțare prin EU Chips Act și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte europene din industria semiconductorilor.

Noua unitate va începe producția de cipuri pe plachete de 300 de milimetri cu aproximativ trei luni înainte de termenul stabilit inițial. Totodată, fabrica este așteptată să genereze până la 1.000 de noi locuri de muncă.

Smart Power Fab va produce semiconductori de putere utilizați în centre de date pentru inteligență artificială, vehicule electrice și sisteme de energie regenerabilă. Spre deosebire de companiile care dezvoltă procesoare AI, Infineon produce componente esențiale pentru gestionarea și conversia energiei electrice necesare funcționării infrastructurii digitale.

Potrivit conducerii companiei, cererea pentru astfel de soluții este alimentată de expansiunea accelerată a centrelor de date AI. Directorul operațional Alexander Gorski a declarat că centrele de date construite și planificate la nivel global ar putea consuma în 2030 de două ori mai multă energie electrică decât în prezent, potrivit TNW.

› Vezi galeria foto ‹

Ce este EU Chips Act

Proiectul este considerat unul dintre puținele succese majore ale strategiei europene de consolidare a independenței în domeniul semiconductorilor. Lansat în contextul problemelor de aprovizionare din perioada pandemiei, EU Chips Act urmărea creșterea ponderii Europei în producția mondială de cipuri de la 10% la 20% până în 2030. În acest context, fabrica Infineon din Dresda capătă o importanță suplimentară, mai ales după anularea proiectului Intel din Magdeburg în 2025.

Fabrica va utiliza plachete subțiri de 300 de milimetri și va produce cipuri atât din siliciu, cât și din carbură de siliciu, materiale care contribuie la creșterea eficienței energetice în aplicațiile de mare putere.

Până în prezent, compania a investit aproximativ 2 miliarde de euro în construcție, urmând ca restul de 3 miliarde de euro să fie alocați gradual pentru echipamente și extinderea capacităților de producție.

Pe segmentul carburii de siliciu, Infineon a anunțat recent un parteneriat cu Siemens pentru furnizarea de module de putere CoolSiC MOSFET destinate întrerupătoarelor solide SENTRON 3QD2. Aceste soluții sunt concepute pentru protejarea centrelor de date AI și a unităților industriale împotriva defecțiunilor electrice, fiind capabile să întrerupă curentul în microsecunde, de până la 1.000 de ori mai rapid decât sistemele electromecanice convenționale.

Noua fabrică ar putea genera până la 5 miliarde de euro venituri anuale

Creșterea cererii pentru infrastructura AI se reflectă deja în rezultatele companiei. Veniturile generate de segmentul centrelor de date au crescut de la 250 de milioane de euro în anul fiscal 2024 la peste 700 de milioane de euro în 2025. Managementul estimează că acestea vor ajunge la 1,5 miliarde de euro în 2026 și la 2,5 miliarde de euro în 2027.

La capacitate maximă, noua fabrică ar putea genera până la 5 miliarde de euro venituri anuale. Totuși, această estimare reprezintă o proiecție pe termen lung și depinde de evoluția cererii din piață.

Investitorii au reacționat pozitiv la perspectivele companiei. Acțiunile Infineon și-au dublat valoarea în acest an, susținute de interesul tot mai mare pentru companiile care furnizează infrastructura energetică necesară dezvoltării inteligenței artificiale. În condițiile în care marile companii tehnologice investesc masiv în centre de date, semiconductoarele de putere produse de Infineon ocupă o poziție strategică între rețelele electrice și sistemele de procesare AI.

Cu toate acestea, provocările pentru industria europeană a semiconductorilor rămân semnificative. Obiectivul Uniunii Europene de a ajunge la 20% din producția globală de cipuri până în 2030 este considerat dificil de atins, iar succesul fabricii din Dresda nu elimină obstacolele structurale care au afectat alte proiecte majore din domeniu.