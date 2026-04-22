O nouă țară din Balcani face pași decisivi spre aderarea la UE: “Vești excelente vin de la Bruxelles”

Muntenegru a făcut miercuri un pas mai aproape de aderarea la UE, după ce țările blocului au convenit să înceapă lucrările la un tratat de aderare pentru mica națiune balcanică, au declarat oficialii europeni, potrivit Euractiv.

Ambasadorii celor 27 de state membre actuale ale UE au decis să înființeze un „grup de lucru ad-hoc” pentru elaborarea unui pact de aderare, un pas tehnic, dar esențial pe calea către aderare, a declarat un oficial.

„Suntem încrezători că acest lucru va trimite un semnal puternic că aderarea este la îndemâna partenerilor de extindere”, a declarat un purtător de cuvânt al Ciprului, care deține președinția rotativă a UE, despre decizia luată în timpul unei reuniuni la Bruxelles.

Muntenegru, împreună cu Albania, este favorit pentru a deveni prima țară care aderă la Uniunea Europeană de când Croația a fost admisă în club în 2013.

Podgorița a încheiat negocierile privind 14 din cele 35 de așa-numite „clustere” - rundă de discuții grupate în jurul diferitelor subiecte, de la impozitare la politica de mediu - crescând speranțele că ar putea deveni membru al UE în următorii ani.

„Vești excelente vin de la Bruxelles”, a comentat ministrul muntenegrean pentru afaceri europene, Maida Gorcevic.

Înființarea grupului de lucru a fost „încă o confirmare a faptului că suntem pe calea cea bună pentru ca Muntenegru să devină al 28-lea membru al Uniunii Europene până în 2028”, a adăugat ea.

Amintim că Republica Moldova se află în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană în ceea ce privește implementarea reformelor necesare alinierii la standardele europene, cu o rată de 93%, potrivit reprezentanților Comisiei Europene, citați de Kyiv Independent.

Pe locul al doilea se situează Ucraina, cu un nivel de implementare a reformelor de 87%. Pentru Ucraina, următorul pas important pentru integrarea europeană va fi începerea etapei principale a negocierilor de aderare la UE, care ar putea avea loc în câteva săptămâni.