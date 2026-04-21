Republica Moldova are cel mai ridicat nivel de implementare a reformelor dintre statele candidate la UE, anunță Comisia Europeană

Republica Moldova se află în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană în ceea ce privește implementarea reformelor necesare alinierii la standardele europene, cu o rată de 93%, potrivit reprezentanților Comisiei Europene, citați de Kyiv Independent.

Pe locul al doilea se situează Ucraina, cu un nivel de implementare a reformelor de 87%. Pentru Ucraina, următorul pas important pentru integrarea europeană va fi începerea etapei principale a negocierilor de aderare la UE, care ar putea avea loc în câteva săptămâni.

Marta Kos, comisarul Uniunii Europene pentru extindere, a lăudat luni viteza reformelor Ucrainei de aliniere la standardele europene și a cerut garanții mai puternice pentru a preveni viitoarele regresii.

Evaluarea lui Kos vine în ciuda criticilor conform cărora autoritățile ucrainene tergiversează în ceea ce privește statul de drept și reformele economice necesare pentru integrarea europeană. În ultimele luni, parlamentul Ucrainei a adoptat unele proiecte de lege necesare pentru aderarea la UE, dar a avut dificultăți cu altele.

Rata de implementare a reformelor în Ucraina este de 87%, a doua după Moldova, cu 93%, și cu mult peste Serbia, care se află pe ultimul loc, cu doar 30%, potrivit lui Kos.

Aceste progrese sunt realizate „în ciuda bombelor care cad asupra țării, în ciuda faptului că țara luptă pentru viața sa, pentru supraviețuire”, a declarat Kos în discursul său de deschidere adresat membrilor Parlamentului European (deputaților europeni).

Șefa Comisiei pentru extindere a abordat, de asemenea, percepția că Ucraina ar putea fi tratată mai dur decât alte țări, amintind că există pur și simplu mai multă implicare.

Pe lângă procesul de aderare, există „transformarea economiei, iar apoi avem supraviețuire pură, pe care nu o avem în alte țări”, a remarcat Kos.