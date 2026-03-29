UE oferă Londrei o „frână de urgență” pentru schema de mobilitate a tinerilor. Ce propun cele două părți

O „frână de urgență” ar putea fi aplicată asupra numărului de persoane care vin în Marea Britanie din Europa în cadrul unei noi scheme de experiență pentru tineri, conform termenilor propuși Londrei de negociatorii UE, scrie Euronews.

Marea Britanie dorește o plafonare directă, însă UE se opune, pe motiv că schema ar trebui să fie una pozitivă, menită să celebreze și să păstreze legăturile cu Uniunea Europeană.

Guvernul lui Keir Starmer a acceptat în mai anul trecut să lucreze la o „schemă de experiență pentru tineri” cu UE, însă detaliile sunt încă în curs de negociere.

Schema face parte din discuțiile prin care UE speră să „reseteze” relațiile cu Marea Britanie, pe fondul temerilor că negocierile s-ar fi împotmolit înaintea unui summit planificat pentru luna iulie.

Discuțiile care urmează sunt văzute la Bruxelles ca începutul unei noi faze a relațiilor și au loc în contextul în care Marea Britanie va resimți și efectele indirecte ale unor schimbări interne ale UE, precum noul pact privind migrația între statele membre, care intră în vigoare de la 12 iunie.

Pactul UE privind migrația și azilul – care vizează guvernarea fluxurilor de migranți în Europa și reglementează modul în care aceștia vor fi verificați la frontiere – este de așteptat să aibă un impact asupra traversărilor Canalului Mânecii.

„Cred că vor exista controale polițienești mai stricte și, sperăm, o gestionare mai bună a zonei. Dacă o persoană apare la Calais, de exemplu, acea persoană ar trebui trimisă înapoi acolo de unde a intrat”, a declarat o sursă din UE.

Conform planurilor pentru schema de experiență destinată tinerilor, zeci de mii de tineri cetățeni britanici și europeni ar urma să primească dreptul de a locui și a munci în țările celeilalte părți.

Miniștrii britanici urmăresc să obțină un acord privind schema de mobilitate pentru tineri cu UE până la sfârșitul anului 2026.

Există însă diferențe semnificative în ceea ce privește schema, partea britanică fiind dornică să evite ca aceasta să fie percepută drept o schemă de „migrațiune”. Se pare că Ministerul de Interne și Ministerul de Externe insistă ferm pentru impunerea unui plafon.

Un oficial european a declarat că blocul comunitar nu dorește un plafon stabilit de la început, dar oferă „un sistem de monitorizare pentru a se asigura că ambele părți sunt în mod egal mulțumite de modul în care funcționează schema”.

În practică, acesta ar fi un mecanism de tip frână de urgență: dacă numărul de persoane care sosesc din UE ar crește brusc, ar putea fi impuse, teoretic, restricții.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Orice schemă finală trebuie să fie limitată în timp, plafonată și se va baza pe schemele noastre existente de mobilitate pentru tineri, care nu includ accesul la statutul de taxe de școlarizare pentru rezidenți”.

Schema este văzută de UE ca un „demers strategic” care a căpătat o importanță tot mai mare pe fondul rupturilor transatlantice recente și al instabilității globale.

„Strategia vizează asigurarea faptului că societățile noastre rămân conectate, se înțeleg reciproc și se percep ca parte a aceleiași familii de națiuni. Acesta este un lucru de care este cu adevărat nevoie în aceste vremuri tulburi”, a declarat un înalt oficial european.

„Dacă Europa trebuie să fie unită, trebuie să simtă un scop comun în ceea ce privește relațiile internaționale și democrația. A ne asigura că tinerii noștri pot călători în țările celeilalte părți, pot munci și studia acolo este o parte importantă a acestui obiectiv”, adaugă acesta.

Guvernul britanic se confruntă totodată cu presiuni din partea propriilor parlamentari pro-europeni.

„Acesta este un acord care va readuce libertăți pe care tinerii britanici din toate mediile le-au pierdut odată cu Brexitul, stimulând în același timp creșterea economică. Este un câștig pentru ambele părți, iar guvernul ar trebui să înțeleagă că scopul călătoriei contează, nu numărul de tineri”, a declarat Stella Creasy, președinta Mișcării Laburiste pentru Europa, care militează pentru relații mai strânse între Marea Britanie și UE.

Cooperarea în domeniul apărării și migrația vor constitui, de asemenea, componente-cheie ale summitului.

„Nu există nicio îndoială că vom continua să consolidăm baza industrială europeană de apărare, cu UE și Marea Britanie lucrând împreună”, mai susține oficialul european.

Acesta a sugerat că ambele părți ar putea „face mai bine” decât inițiative precum schema Security Action for Europe, anunțată în martie anul trecut ca parte a unui efort la nivelul UE de reînarmare în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

„Este destul de probabil că eforturile vor continua pentru a vedea cum putem colabora și cum putem lucra cu Marea Britanie pentru a ne consolida industria de apărare”, a adăugat acesta.