"Un acord e un acord". Ursula von der Leyen îi răspunde lui Trump după amenințarea că va impune noi tarife pentru mașinile europene

2 minute de citit Publicat la 23:42 05 Mai 2026 Modificat la 23:42 05 Mai 2026

Ursula von der Leyen a subliniat că blocul comunitar este „pregătit pentru fiecare scenariu”. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins marți amenințarea președintelui american Donald Trump că va majora tarifele pentru mașinile europene, avertizând Washingtonul să respecte termenii acordului comercial cu Bruxelles-ul, potrivit Politico.

Vorbind pentru prima dată de la anunțul de vineri al lui Trump potrivit căruia va impune tarife de 25% pentru automobilele fabricate în UE, von der Leyen a declarat categoric că „un acord este un acord”.

„Avem un acord, iar esența acestui acord este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea”, a spus ea în timpul unei conferințe de presă la summitul UE-Armenia de la Erevan.

În timp ce UE se află în „etapele finale de implementare a angajamentelor tarifare rămase”, a adăugat președinta Comisiei, „SUA are angajamentul...acolo unde alinierea cu plafonul convenit este încă restantă”.

De asemenea, ea a subliniat că blocul comunitar este „pregătit pentru fiecare scenariu”. În timpul aceleiași conferințe de presă, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE „susțin pe deplin” răspunsul Comisiei la ultima amenințare comercială a lui Trump.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat explicit susținerea într-o conferință de presă separată la Erevan, alături de prim-ministrul armean Nikol Pashinyan.

„Acordurile au fost semnate și trebuie respectate; dacă ar fi puse sub semnul întrebării, totul s-ar redeschide”, a spus el. „Și dacă o țară este amenințată cu noi tarife vamale, UE are instrumentele necesare pentru a răspunde și ar trebui să le folosească, pentru că pentru asta există.”

Macron a adăugat că, deși opțiunile sunt „pe masă”, aliații apropiați precum Bruxelles-ul și Washingtonul „au lucruri mult mai bune de făcut decât să ignore amenințările de destabilizare”.

Ultimele amenințări tarifare ale lui Trump au marcat o escaladare bruscă a relației comerciale tumultuoase dintre Washington și Bruxelles.

Anunțul său a venit după ce comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a vizitat Washingtonul și a declarat că acordul Turnberry rămâne intact.

Conform termenilor acordului încheiat în iulie anul trecut, tarifele americane pentru mașinile europene au fost stabilite la 15%. În schimb, Bruxelles-ul a fost de acord să reducă tarifele industriale, să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească 600 de miliarde de dolari în economia americană.

După anunțul șocant de vineri, Comisia a evitat inițial să-l confrunte direct pe Trump, spunând doar că UE „își va menține opțiunile deschise”. Un purtător de cuvânt a adăugat că blocul implementează acordul „în conformitate cu practica legislativă standard” și ține Washingtonul la curent.

Šefčovič urma să se întâlnească marți la Paris cu reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, într-o nouă încercare de a stabiliza discuțiile după ce amenințarea tarifară a lui Trump a zdruncinat relațiile comerciale transatlantice.