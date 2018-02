Unul dintre cei mai cunoscuţi actori din lume mărturiseşte că a fost dependent de pornografie. Declarația șocantă a vedetei

Foto: Chris Rock/ Facebook

Chris Rock, unul dintre cei mai bogaţi actori de comedie din lume, a mărturisit că a fost dependent de pornografie şi s-a descris drept un "autist sexual", adăugând că, "în prezent, se simte mult mai bine".

Actorul în vârstă de 53 de ani a făcut această declaraţie în noul show TV "Tamborine".

"Am fost dependent de pornografie. Când vezi prea multă pornografie, ştii ce se întâmplă? Devii autist sexual. Dezvolţi autism sexual. Nu poţi să ai contact vizual şi să vorbeşti normal. Te desensibilizezi. Când priveşti filme porno, orice film porno te mulţumeşte. Apoi, mai târziu, eşti distrus şi ai nevoie de un cocteil pornografic perfect ca să te vindeci", a spus Chris Rock.

Actorul a mai spus că a devenit obsedat de un anumit tip de femeie, asiatică, cu posterior de negresă, care vorbeşte spaniola.

În 2016, Chris Rock a finalizat divorţul de cea care i-a fost soţie timp de 18 ani, Malaak Compton-Rock. La acel moment, actorul a spus că este vina lui că acest mariaj a eşuat şi că nu înţelege de ce bărbaţii înşală.

Chris Rock, care, anul trecut, a ocupat locul al doilea în topul celor mai bogaţi actori de comedie din lume, a fost descoperit de Eddie Murphy şi a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de gen ai anilor '90. Născut în Carolina de Sud, pe 7 februarie 1966, Chris Rock a crescut în cartierul Brooklyn din New York.

Chris Rock a jucat, printre altele, în filmele "Două zile la New York/ 2 Days in New York" (2012), "Pregăteşte-te, că vine/ What to Expect When You're Expecting" (2012), "Oameni mari şi fără minte/ Grown Ups" (2010), "Cred că îmi iubesc nevasta/ I Think I Love My Wife" (2007), "Un negru pentru Casa Albă/ Head of State" (2003).