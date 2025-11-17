Unul dintre cei mai vânați baroni ai drogurilor, prins în Europa după ce și-a înscenat moartea. "L-am căutat în propriul său iad”

2 minute de citit Publicat la 14:40 17 Noi 2025 Modificat la 14:40 17 Noi 2025

Liderul cartelului Los Lobos, prins în Malaga. FOTO: Hepta

Wilmer Chavarria, unul dintre cei mai căutați baroni ai drogurilor, care și-a înscenat propria moarte și s-a mutat în Spania pentru a scăpa de arestare, a fost capturat în Malaga, a declarat președintele ecuadorian, potrivit Sky News.

Chavarria, despre care se crede că este liderul grupării de traficanți de droguri din Ecuador Los Lobos, a fost arestat duminică în populara destinație de vacanță într-o operațiune comună cu poliția spaniolă, potrivit președintelui Daniel Noboa.

Chavarria, cunoscut și sub numele de „Pipo”, și-a înscenat moartea în 2021 în timpul pandemiei de COVID-19 și s-a mutat în Spania după ce a obținut o nouă identitate, a declarat Noboa.

În timp ce se afla în Spania, a coordonat transporturi de droguri, a ordonat asasinate și a desfășurat activități de extorcare împotriva minelor de aur din Ecuador, a adăugat președintele.

Pe rețelele de socializare, Noboa a declarat că Chavarria „s-a ascuns în Europa în timp ce a ordonat crime în Ecuador”, adăugând: „Unii l-au dat drept mort; noi l-am căutat în propriul său iad”.

Ministrul de Interne, John Reimberg, a declarat că Chavarria a fost responsabil pentru cel puțin 400 de morți și a gestionat operațiuni criminale din închisoare între 2011 și 2019.

Los Lobos, care are aproximativ 8.000 de luptători, a fost recent declarată organizație teroristă de către autoritățile americane.

Grupul a fost legat de asasinate politice în Ecuador și a fost, de asemenea, acuzat că a lucrat îndeaproape cu Cartelul Jalisco Noua Generație din Mexic.

Ecuador a fost una dintre cele mai pașnice țări din America de Sud, dar după ce a devenit un punct cheie de tranzit pentru cocaina produsă în Columbia și Peru vecine, crimele violente au crescut vertiginos.

Între ianuarie și septembrie, autoritățile ecuadoriene au confiscat peste 146 de tone de droguri, în scădere de la 208 tone în aceeași perioadă a anului 2024.

Decesele violente au crescut cu peste 36% față de anul precedent în primele nouă luni ale anului 2025.

Grupurile de traficanți de droguri au atacat candidați la președinție, oficiali civili și jurnaliști în timp ce aceștia luptă pentru controlul asupra porturilor și orașelor de coastă.

Capturarea lui Chavarria a avut loc în timp ce ecuadorienii păreau să voteze împotriva modificării constituției pentru a permite țărilor străine să gestioneze baze militare în țară.

Măsura, care a fost susținută de Noboa, a fost respinsă de aproape două treimi dintre alegători într-un referendum național, cu aproximativ 90% din voturi numărate.

Președintele a susținut că aceasta ar contribui la creșterea cooperării antidrog cu țări precum SUA și ar pune presiune suplimentară asupra traficanților de droguri.

În iunie, un alt traficant de droguri ecuadorian, Jose Adolfo Macias, cunoscut și sub numele de „Fito”, a fost arestat după un an de căutări internaționale.

Anul trecut, cinciinculpați, inclusiv doi presupuși membri ai grupării Los Lobos, au fost condamnați la o pedeapsă totală de peste 100 de ani de închisoare pentru uciderea candidatului la președinție Fernando Villavicencio.