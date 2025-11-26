Unul dintre confondatorii Lukoil şi-a vândut acțiunile la compania petrolieră pentru 7 miliarde de dolari. Cine este Leonid Fedun

Unul dintre confondatorii Lukoil şi-a vândut acțiunile la compania petrolieră pentru 7 miliarde de dolari. Sursa foto: Hepta

Leonid Fedun, unul dintre cofondatorii Lukoil, şi-a vândut toate acțiunile pe care le avea la compania petrolieră, pentru suma de 7 miliarde de dolari. El deţinea o participaţie de 10% la Lukoil, conform The Moscow Times.

Fedun, în vârstă de 69 de ani, om de afaceri născut în Ucraina și rezident în Monaco, și-a vândut participația de 10% către Lukoil la începutul anului 2025. Rusul ar fi decis să-și cedeze acţiunile, având în vedere rezidența sa în Monaco.

Cine este Leonid Fedun

Forbes a evaluat averea lui Fedun la 10,4 miliarde de dolari în aprilie, clasându-l pe locul 13 în topul celor mai bogate persoane din Rusia.

A fost vicepreședinte al Lukoil din 1996 până în 2022, la scurt timp după războiul pornit de Rusia în Ucraina. Compania a declarat la acea vreme că a demisionat din cauza împlinirii vârstei de pensionare și din motive familiale.

În același an, și-a vândut participația la FC Spartak Moscova.

Un alt cofondator al Lukoil, Vagit Alekperov, a demisionat din funcția de CEO în 2022, după ce a fost sancționat de Marea Britanie și Australia. În timp ce Alekperov, cea mai bogată persoană din Rusia, a continuat să exercite o influență asupra Lukoil, Fedun s-a retras complet din operațiunile sale.

Fedun însuși nu a fost vizat de sancțiuni legate de Ucraina. Cu toate acestea, în 2017, Trezoreria SUA a inclus pe lista neagră compania de investiții pe care o deținea împreună cu Alekperov din cauza deținerii unei stațiuni de cinci stele în Crimeea anexată.

Președintele american Donald Trump a anunțat luna trecută sancțiuni împotriva companiilor Lukoil și Rosneft, după ce a declarat că este frustrat de faptul că Moscova nu a încetat războiul împotriva Ucrainei.

Lukoil, sancţionată de SUA

La sfârşitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat pe lista lor de sancţiuni doi giganţi din industria petrolieră, Lukoil şi Rosneft, companii ruseşti.

Lukoil a dezvăluit luna trecută planuri de vânzare a activelor sale de peste mări, la doar câteva zile după ce Trump a impus sancțiunile, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele Vladimir Putin să accepte un armistițiu imediat în Ucraina.

Lukoil deține în România 300 de benzinării. Pentru acestea s-a obținut o derogare până la data de 13 decembrie. Compania mai are în România rafinaria Petrotel, prin care se acoperă 20% din consumul total de carburant de la noi din țară. Pentru această rafinărie nu s-a obținut o derogare.