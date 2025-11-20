Termenul de vânzare a rafinăriei Lukoil expiră în 24 de ore. Viitorul a 2.000 de angajați e incert: „Așteptăm, nu știm”

Statul nu are banii nici pentru a prelua administrarea specială temporară a rafinăriei Petrotel-Lukoil. Foto: captură Antena 3 CNN

Până vineri, 21 noiembrie, ar fi trebuit să fie vândută rafinăria Lukoil din România, însă nu a fost încheiată nicio tranzacţie. Conform surselor Antena 3 CNN, România se pregăteşte să suplimenteze stocurile de carburant, având în vedere presiunea din piaţă. Dacă această criză persistă mai multe săptămâni am putea inclusiv apela la aceste rezerve, spun analiştii. Rafinăria Lukoil asigură 20% din consumul total de carburant din ţară, iar preţurile la pompă ar putea creşte considerabil.

La sfârşitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat pe lista lor de sancţiuni doi giganţi din industria petrolieră, Lukoil şi Rosneft, companii ruseşti.

Lukoil a dezvăluit luna trecută planuri de vânzare a activelor sale de peste mări, la doar câteva zile după ce Trump a impus sancțiunile, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele Vladimir Putin să accepte un armistițiu imediat în Ucraina.

Termen limită pentru vânzarea rafinăriei Petrotel

Deși activele Lukoil din România trebuie vândute într-un timp foarte scurt, rafinăria chiar până vineri, 21 noiembrie, nu a fost încheiată nicio tranzacţie până la acest moment.

Lukoil deține în România 300 de benzinării. Pentru acestea s-a obținut o derogare până la data de 13 decembrie. Compania mai are în România rafinaria Petrotel, prin care se acoperă 20% din consumul total de carburant de la noi din țară. Pentru această rafinărie nu s-a obținut o derogare.



Rafinăria Petrotel-Lukoil, situată în regiunea aurului negru, cu puternice rădăcini în istoria primei rafinării a lumii, în Ploieşti, are aproximativ 500 de angajaţi proprii şi alţi 1.500 prin firme terţe. Situaţia lor rămâne incertă la acest moment.

„Sunt mulți care lucrează acolo, oamenii sunt mulțumiți de salarii”, spune un om.

„Noi suntem cu benzinăria. Așteptăm, nu știm. Ei mai au mâine, nu ştiu nici ei nimic”, spune o angajată Lukoil.



„Era foarte bine dacă statul ar fi devenit administrator al acestei rafinării. Era cea mai bună variantă, se asigurau locuri de muncă. Preconizez că se va crea o criză a carburanților”, e de părere un altul.

Însă statul nu are banii nici pentru a prelua administrarea specială temporară. Ar fi fost nevoie de peste 200 de milioane de euro pentru a asigura activitatea până la finalul anului.

Prețul la pompă ar putea crește

Criza Lukoil pune presiune pe preţuri, iar conform unor surse România este pregătită să suplimenteze stocurile de carburant.



„Piața nu va reacționa și nevoia nu se va simți neapărat într-o zi, două sau trei. Odată cu situația prelungită, efectele s-ar putea vedea în prețuri. Probabil că dacă vorbim de un un orizont de câteva săptămâni fără rezolvare, presiunea va fi sesizabilă pe prețuri. Va depinde de cum arată și contextul din regiune, dacă avem o rezolvare în ceea ce privește situația Bulgaria, de exemplu”, a explicat Claudiu Cazacu, consultant în strategie.



Impactul ar putea fi de 10% asupra preţului la pompă. Preţul motorinei ar creşte peste 9 lei per litru. După data de 21 noimebrie, în lipsa unei tranzacţii, conducerea Petrotel ar rămâne aceiaşi, însă ar putea exista efecte precum blocarea unor conturi bancare.