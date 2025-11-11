România trebuie să preia până la 21 noiembrie rafinăria Lukoil. Ministrul Energiei: Trebuie să protejăm 5.000 de angajați

De cel puțin doi ani există zvonuri despre o vânzare a Lukoil, potrivit președintelui Consiliului Concurenței. Sursa foto: Facebook | Rafinaria Petrotel-Lukoil

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marți că Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România până la 21 noiembrie, când sancțiunile americane vor fi aplicate.

Deși nu a explicat cum va avea loc această preluare, Bogdan Ivan a precizat pe Facebook că decizia va asigura protejarea locurilor de muncă ale celor 5.000 de angajați și va asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.

“Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil.

Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, este mesajul transmis de Bogdan Ivan.

Culisele preluării Lukoil

Amintim faptul că președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat pe 1 noiembrie că Lukoil nu a transmis nicio notificare cu privire la o potențială vânzare a activelor din România.

El a ținut să precizeze că de cel puțin de doi ani există zvonuri despre o vânzare a Lukoil, însă nu există notificări în acest sens:

“Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a susținut Chirițoiu.

Potrivit acestuia, dacă tranzacția depășește 2 milioane de euro, companiile depun notificări la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), în timp ce Consiliul Concurenței are competențe dacă cifra de afaceri a părților implicate este mai mare de 4 milioane de euro în anul anterior.

Precizările au fost făcute în contextul în care se vorbea despre o potențială preluare de către traderul Gunvor a activelor Grupului Lukoil.

În cele din urmă, traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat în urmă cu câteva zile că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor aproba „niciodată” acordul, scrie Politico.

În România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Bulgaria a adoptat deja legislația pentru preluarea activelor Lukoil

Ministrul Bogdan Ivan nu a explicat cum va prelua statul român controlul asupra companiei rusești. Autoritățile bulgare, confruntate cu riscul unei crize a combustibilului, au adoptat deja o legislație care să permită preluarea controlului asupra rafinăriei din Burgas a gigantului energetic rus.

Guvernul de la Sofia a ordonat inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol din Burgas pentru a proteja infrastructura critică.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificări legislative care îi permit să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar pentru a o proteja de sancțiunile SUA.

Premierul bulgar a declarat luni că măsurile, care includ inspecții și pregătirea poliției militare, sunt preventive și vizează conservarea infrastructurii critice, inclusiv a rafinăriei de petrol și a altor instalații.

„Ministerul Apărării a redistribuit un sistem anti-drone în regiunea Burgas”, se arată într-un anunț al Guvernului de la Sofia. „Se efectuează o inspecție pentru a verifica respectarea planului și a măsurilor de securitate la instalațiile strategice”, au mai precizat autoritățile bulgare.