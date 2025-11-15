România mai are timp să negocieze preluarea Lukoil. Statele Unite prelungesc termenul pentru impunerea sancţiunilor

Se așteaptă ca Trezoreria să blocheze orice tranzacție dacă nu separă definitiv Lukoil de afacerile sale internaționale. Foto: Hepta

SUA a deschis vineri calea companiilor interesate să cumpere afacerile internaționale ale Lukoil, luând totodată măsuri pentru a reduce perturbările generate de sancțiunile impuse de Donald Trump celui de-al doilea mare producător de petrol din Rusia. Deoarece sancțiunile urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor care doresc să achiziționeze activele Lukoil din străinătate să negocieze cu grupul rus până pe 13 decembrie, scrie Financial Times.

Săptămâna trecută, Trezoreria a blocat planurile Gunvor de a cumpăra divizia internațională a Lukoil, după ce a descris comerciantul elvețian de mărfuri drept o "marionetă a Kremlinului". De atunci, grupul american de capital privat Carlyle a apărut ca un potențial ofertant pentru activele Lukoil de peste mări.

Se așteaptă ca Trezoreria să blocheze orice tranzacție dacă nu separă definitiv Lukoil de afacerile sale internaționale și nu se asigură că toate fondurile pentru tranzacție sunt plasate într-un cont blocat, la care compania rusă poate avea acces doar după ridicarea sancțiunilor americane.

Lukoil a dezvăluit luna trecută planuri de vânzare a activelor sale de peste mări, la doar câteva zile după ce Trump a impus sancțiuni companiei și Rosneft, cel mai mare producător de petrol al Rusiei, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele Vladimir Putin să accepte un armistițiu imediat în Ucraina.

Activele internaționale ale Lukoil erau listate în conturile sale din 2023 ca având o valoare contabilă de aproximativ 22 de miliarde de dolari și includ zăcăminte de petrol și gaze din Irak, Asia Centrală și Mexic. Trezoreria SUA a emis vineri diverse derogări, ca răspuns la solicitările anumitor guverne care au avertizat că sancțiunile americane riscă să paralizeze părți cheie ale sistemului energetic global.

O derogare permite celor aproape 200 de benzinării deținute de Lukoil în întreaga lume, inclusiv în SUA, să continue să își desfășoare activitatea până pe 13 decembrie. Rafinăria Lukoil din Bulgaria, precum și stațiile sale de benzină și afacerile cu combustibil pentru avioane și nave din țară, vor avea permisiunea de a continua să funcționeze până în aprilie anul viitor. Bulgaria luase deja măsuri pentru naționalizarea rafinăriei Lukoil, care furnizează majoritatea combustibilului țării, în încercarea de a o menține în funcțiune și după 21 noiembrie.

O altă derogare din partea Trezoreriei SUA a autorizat tranzacții până la 10 ianuarie cu un consorțiu de conducte caspice, câmpurile petroliere Tengiz și Korolev din Kazahstan și zăcământul de gaze Karachaganak din aceeași țară, în ciuda participațiilor la proiecte deținute de Lukoil și Rosneft.

Ilie Bolojan a spus recent că, în această perioadă, au loc discuții atât între UE și SUA, cât și între statele europene individuale și administrația Trump. El a precizat că unul dintre scenarii este posiblitatea amânării aplicării sancțiunilor americane.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marți că Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România.

Aeroportul Internațional Chișinău a preluat deja în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil.