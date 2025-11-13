Ilie Bolojan, despre sancțiunile Lukoil: “Se discută cu SUA posibilitatea unor amânări”. Ce se va întâmpla cu prețul la pompă

2 minute de citit Publicat la 22:49 13 Noi 2025 Modificat la 22:58 13 Noi 2025

Rafinăria Lukoil Petrotel acoperă aproximativ 20% din totalul consumului de carburant din România. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a precizat joi, într-un interviu pentru Euronews, că sancțiunile aplicate Lukoil nu ar trebui să ducă la creșterea prețurilor carburanților în România, având în vedere că activitatea rafinăriei din Ploiești deținută de gigantul rus este și în prezent oprită.

“Nu ar trebui să avem astfel de situații pentru că rafinăria Lukoil din România este în momentul de față oprtă, nu lucreză. Ponderea Lukoil e importantă dar nu de natură pentru a crea probleme majore. Într-o formă sau alta perturbă anumite piețe din regiune”, a precizat premierul.

În această privință, el s-a referit la problemele din Bulgaria și cele din Republica Moldova generate de sancțiunile americane asupra Lukoil.

Ilie Bolojan a mai spus că în această perioadă au loc discuții atât între UE și SUA, cât și între statele europene individuale și administrația Trump. El a precizat că unul dintre scenarii este posiblitatea amânării aplicării sancțiunilor americane:

“Există posibilitatea unor amânări, ca să permită ca aceste sancțiuni să fie puse în practică fără să creeze perturbații majore în zona limitrofă sau există posibilitatea încheierii unor tranzacții comerciale care să facă ca sancțiunile să se aplice imediat. Am mai aplicat acest tip de sancțiuni în România în anii trecuți, dar pe decizii ale UE. Acum trebuie să aplicăm aceste sancțiuni pe baza unor decizii care țin de SUA. Pentru asta trebuie să ne facem și o modificare de legislație pe care o facem săptămâna viitoare”, a spus premierul.

Ce spune premierul despre eșecul unei soluții comerciale

Potrivit premierului, dacă nu se găsește o soluție comercială operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut pentru că orice fel de companie care lucrează cu Lukoil dacă nu separă fluxurile comerciale va fi în ipostaza de a intra sub sancțiunile americane.

“Avem companii importante care lucrează cu Lukoil. Gândiți-vă la Romgaz. Este partener cu Lukoil în zona Mării Negre. Avem apoi sute de companii care livrezaă în rețelele lor. Aceasta ar fi ultima variantă. Ea este într-o anumită dinamică. Un grup de lucru lucrează pe aceste aspecte. Să vedem săptămâna viitoare ce decizii se iau la nivel global. Dacă această decizia se va aplica la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp”, a precizat premierul.

Amintim faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marți că Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România până la 21 noiembrie, când sancțiunile americane vor fi aplicate.

Deși nu a explicat cum va avea loc această preluare, Bogdan Ivan a precizat pe Facebook că decizia va asigura protejarea locurilor de muncă ale celor 5.000 de angajați și va asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.