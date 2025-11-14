Compania americană Carlyle ar putea cumpăra operațiunile din străinătate ale Lukoil

1 minut de citit Publicat la 12:19 14 Noi 2025 Modificat la 12:19 14 Noi 2025

Foto: Getty Images

Compania multinațională americană Carlyle are în vedere achiziționarea activelor străine ale companiei petroliere rusești Lukoil, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația, conform The Moscow Times. Potrivit agenției, fondul american se află în prezent în primele etape ale analizării problemei și are în vedere solicitarea unei licențe americane pentru a finaliza tranzacția și a face verificarea antecedentelor.

Una dintre surse a menționat că firma a informat Lukoil cu privire la interesul său, dar nu a luat încă o decizie finală și ar putea refuza achiziția.

Guvernul american a impus, anterior, sancțiuni împotriva Lukoil, ca parte a eforturilor sale de a face presiuni asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În plus, SUA au împiedicat compania să vândă o parte din activele sale externe către multinaționala Gunvor, companie cu legături cu Vladimir Putin și despre care guvernul american a spus că este „marioneta Kremlinului”.

Lukoil produce aproximativ 2% din petrolul mondial, inclusiv producția din Rusia și din străinătate. Compania a anunțat deja că este în căutare de cumpărători pentru activele sale internaționale, care reprezintă peste 0,5% din producția globală de petrol și sunt evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari începând cu 2024. Timp de decenii, Lukoil a rămas cel mai activ jucător petrolier rus în străinătate.

Potrivit Reuters, Lukoil deține trei rafinării de petrol în Europa, participații la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Carlyle Group este una dintre cele mai mari firme de capital privat, administrare a activelor și servicii financiare din lume. Potrivit agenției, Carlyle gestionează active în valoare de 474 de miliarde de dolari.