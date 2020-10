Alertă la Strasbourg. Parlamentului European îşi mută sesiunea online, din cauza pandemiei de coronavirus

Anunțul a fost făcut de președintele instituției, David Sassoli: „Anunţ cu regret că sesiunea plenară de săptămâna viitoare nu va avea loc la Strasbourg, ci se va derula de la distanţă. Situația din Franța și Belgia este foarte serioasă iar deplasăriile sunt un pericol. Strasbourg rămâne sediul Parlamentului European şi vom face tot ce ne stă în putere pentru a reveni aici", a afirmat David Sassoli printr-o postare pe Twitter.

I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.



The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.



Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return.