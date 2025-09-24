„Urmează câștiguri mari la bursă, apoi o prăbușire de proporții ca în 1929”, prezice un cunoscut director de pe Wall Street

Caroline Purser

Euforia de pe piețele financiare ar putea duce acțiunile americane cu încă 20% mai sus, înainte ca acestea să se prăbușească într-o cădere de amploarea celei din 1929, care a declanșat o recesiune globală, potrivit fondului de investiții Universa Investments, specializat în riscuri extreme, transmite The Independent.

Indicele de referință S&P 500 a crescut cu aproximativ 13% în acest an, atingând un nou record luni, după ce Rezerva Federală a redus săptămâna trecută dobânda de politică monetară pentru prima dată din decembrie încoace.

Banca centrală a semnalat că ar putea urma și alte reduceri, în încercarea de a contrabalansa slăbirea pieței muncii – lucru care ar putea alimenta și mai mult raliul de pe Wall Street.

Potrivit lui Mark Spitznagel, director de investiții și fondator al Universa, acțiunile ar mai putea crește cu aproximativ 20% față de nivelurile actuale, ceea ce ar duce indicele S&P 500 – care se află în prezent în jurul valorii de 6.653 de puncte – la peste 8.000 de puncte.

Creștere urmată de o prăbușire istorică

Totuși, el avertizează că această ascensiune ar putea fi urmată de o prăbușire istorică, pe măsură ce economia americană ar ceda sub povara costurilor de împrumut în continuare ridicate.

„Mă aștept la o prăbușire de 80%...dar doar după un raliu uriaș, euforic, istoric,” a declarat Spitznagel într-un interviu. „Aș spune că ne aflăm acum în mijlocul acelui raliu, nu la finalul lui.”

Fondul Universa, cu sediul în Miami, administrează active de aproximativ 20 de miliarde de dolari și este specializat în protejarea împotriva așa-numitelor șocuri „black swan” – evenimente rare, dar cu impact major asupra piețelor – utilizând instrumente financiare precum contractele de tip credit default swap, opțiuni pe acțiuni și alte derivate care câștigă valoare în timpul disfuncționalităților extreme ale pieței. Randamentul mediu al capitalului fondului de la înființarea sa în 2007 depășește 100%.

Investitorii folosesc astfel de fonduri de tip tail-risk ca pe o formă de asigurare – deși implică costuri mici care trag în jos performanța în perioade normale, acestea oferă câștiguri masive în momente de criză.

„Vom vedea consecințele...dar durează”

Universa a demonstrat eficiența acestui model în 2020, devenind unul dintre marii câștigători în haosul bursier declanșat de pandemia de COVID-19.

„Universa este cea mai pesimistă expresie a pieței existente, iar clienții ne folosesc pentru a-și mări expunerea pe bursă...ceea ce este paradoxal,” a spus Spitznagel, adăugând că, deocamdată, rămâne optimist.

Anul trecut, Spitznagel spunea că investitorii ar trebui să profite de momentul „Goldilocks” al pieței – o fereastră favorabilă creată de așteptările că Fed va reuși să controleze inflația fără să afecteze economia – și a prezis că euforia se va amplifica înainte să fie urmată de o prăbușire.

Ulterior, într-un alt interviu, după ce Fed a început să relaxeze politica monetară, el a declarat că o recesiune în SUA este iminentă.

Deși economia americană s-a menținut bine de atunci, Spitznagel susține că aceasta este în continuare susținută artificial de excesele politicii monetare extrem de relaxate din perioada post-2008 și că adevăratul impact al dobânzilor mult mai ridicate, aplicate după pandemie, încă nu s-a resimțit.

„Vom vedea consecințele...dar durează,” a spus el.