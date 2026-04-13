Ursula von der Leyen vrea să schimbe dreptul de veto în UE, chiar și după victoria lui Magyar: „Învățăm din greșelile trecutului”

Ursula von der Leyen vrea să schimbe dreptul de veto în UE, chiar și după victoria lui Magyar. FOTO: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, într-un mesaj că rezultatul alegerilor din Ungaria e o victorie pentru libertățile fundamentale, susținând încă că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele din trecut.

Așadar, aș dori să spun că astăzi Europa este, fără nicio îndoială, maghiară. Poporul Ungariei a vorbit și și-a revendicat drumul european. Este o victorie pentru libertățile fundamentale. Și vreau cu adevărat să le spun oamenilor din Ungaria: ați reușit din nou, în ciuda tuturor obstacolelor, așa cum ați făcut în 1956, când v-ați ridicat cu curaj, așa cum ați făcut în 1989, când ați fost primii care au tăiat sârma ghimpată ce diviza continentul nostru.

"Prin acest rezultat, uniunea noastră este mai puternică, uniunea noastră este mai unită. A fost o seară excepțională ieri. Desigur, vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil asupra subiectelor pe care le-ați menționat și nu numai, pentru a realiza un progres rapid și mult așteptat, în beneficiul poporului maghiar.

Este mult de muncă, pe măsură ce Ungaria revine pe calea europeană. Dar cred că ar trebui să privim și la lecțiile învățate în interiorul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistemice pe care le-am văzut în trecut, și ar trebui să folosim acest moment pentru a avansa cu adevărat în această direcție.

Dar astăzi, desigur, este o zi de sărbătoare. Așa că vreau să reamintesc ceea ce am spus odată într-un discurs: poporului maghiar îi spun că suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom merge alături de voi la fiecare pas", a declarat Ursula von der Leyen.

Țările UE aveau mai multe propuneri pentru a-l împiedica pe Viktor Orban să perturbe funcționarea blocului comunitar, în scenariul în care acesta ar fi câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, au declarat diplomați europeni pentru Politico, acum două săptămâni.

Una dintre propuneri era schimbarea modului de vot, pentru a evita situațiile cum a fost cea în care Orban a blocat recent un împrumut pentru Ucraina pe care îl aprobase în decembrie.

Astfel, o opțiune era extinderea utilizării votului cu majoritate calificată, care în mod normal necesită ca 55% din statele membre, reprezentând 65% din populația totală a UE, să voteze în favoare în domenii sensibile precum politica externă sau elemente ale bugetului pe termen lung al UE, care, în prezent, necesită implicarea tuturor.

UE a trebuit să dea dovadă de creativitate cu Ungaria în această privință. În 2023, când liderii UE discutau negocierile de extindere cu Ucraina, față de care Budapesta se opune, cancelarul german de atunci, Olaf Scholz, i-a propus lui Orban să iasă din cameră ( regulile UE prevăd că unanimitatea este îndeplinită și în cazul în care unul dintre lideri este absent).

Trei diplomați au susținut acestă opțiune. Unul dintre ei a adăugat: „Este ceva pentru care insistăm. Dacă vreți să reacționați rapid, aveți nevoie de mai multe decizii luate prin vot calificat.”

Propunerea nu ar putea însă funcționa, deoarece colaborarea tuturor țărilor UE este un principiu cheie al blocului comunitar.