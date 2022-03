Uzina de avioane Antonov din Kiev, bombardată de ruşi

Iniţial, informaţiile transmise anunţau că armata lui Putin a lovit Aeroportul Antonov din nordul Kievului, cunoscut și sub numele de Hostomel. Acesta este cel mai important aeroport internațional de marfă din Ucraina și o bază aeriană militară cheie.

Ultimele date au confirmat că rușii trag, de fapt, asupra uzinei de avioane Antonov, nu asupra aeroportului. Autorităţile locale au spus că uzina de avioane Antonov, nu aeroportul Antonov, a fost ținta unor focuri de armă.

Această fabrică de aeronave se află pe aerodromul Sviatoshyn, la aproximativ zece km de centrul orașului Kiev. Autoritățile au precizat că serviciile de urgență se află la locul exploziei. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri care arată un nor gros de fum ridicându-se de deasupra fabricii.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb