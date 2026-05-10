Val de concedieri la o mare bancă europeană: 3.000 de locuri de muncă vor fi eliminate ca urmare a planului de restructurare

Commerzbank intenționează să elimine 3.000 de locuri de muncă pentru a atinge obiective de profit mai ambițioase, ca parte a unei strategii de a respinge o preluare de către UniCredit din Italia, a anunțat vineri banca germană, potrivit Reuters.

De luni de zile, băncile italiene și germane s-au aflat într-o confruntare, punându-l pe CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, și planurile sale de expansiune, împotriva unui creditor german esențial pentru finanțarea celei mai mari economii din Europa și a centrului său financiar Frankfurt.

Planul mai ambițios vine după ce UniCredit a lansat oficial tentativa de preluare la un preț sub piață de 37 de miliarde de euro (43,43 miliarde de dolari).

„Planul comunicat de UniCredit rămâne vag și prezintă riscuri considerabile de execuție, utilizând în același timp narațiuni înșelătoare care discreditează Commerzbank”, a declarat banca vineri.

Reducerile de personal marchează a treia rundă de concedieri din ultimii ani. Commerzbank a concediat 10.000 de persoane, adică o treime din forța sa de muncă din Germania, la începutul acestui deceniu și a anunțat planuri de a concedia încă 3.900 anul trecut. Orcel a precizat clar că va reduce drastic personalul la sediul central din Frankfurt.

Commerzbank a semnalat, de asemenea, costuri de restructurare de aproximativ 450 de milioane de euro, pe măsură ce reduce locurile de muncă.

Bătălia pentru independența sa a devenit un caz de testare a capacității Germaniei de a respinge pretendenții străini și de a împiedica centrul său financiar să piardă una dintre puținele bănci comerciale mari rămase.

A doua bancă a națiunii speră că obiectivele dezvăluite vineri îi vor convinge pe investitori că poate prospera ca o companie independentă. Printre obiectivele actualizate, banca preconizează acum venituri de 15 miliarde de euro în 2028, în creștere față de obiectivul anterior de 14,2 miliarde de euro, și un profit de 4,6 miliarde de euro pentru 2028, mai bun decât obiectivul anterior de 4,2 miliarde de euro.

Analiștii se așteptau deja în mare măsură ca Commerzbank să depășească obiectivele pentru 2028 stabilite anul trecut.

Orcel a șocat establishmentul corporativ și politic din Germania în 2024, când banca sa italiană - și a doua în această țară - a achiziționat o participație considerabilă la Commerzbank și a început să facă presiuni pentru o fuziune, în cea mai ambițioasă încercare de până acum de fuziune bancară paneuropeană.

Luna trecută, Orcel și-a prezentat propriul plan de restructurare pentru Commerzbank, care prevedea reduceri de costuri de 1,3 miliarde de euro și reduceri de personal de 7.000 de persoane. UniCredit, care a devenit cel mai mare acționar al Commerzbank, cu o participație de puțin sub 30%, a susținut că competitorul său german nu își atinge potențialul și că Europa ar beneficia de bănci mai mari într-o lume a geopoliticii haotice.

În tot acest timp, Commerzbank a promis că va rămâne independentă. Liderii celor două bănci au vorbit la începutul acestui an, dar discuțiile s-au încheiat după Paște.

Abordarea UniCredit s-a confruntat cu o opoziție acerbă în Germania. Joi, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Germania respinge preluările ostile și agresive din sectorul bancar.

„Nu așa se tratează instituțiile precum o bancă din Germania, și anume Commerzbank. Așa se distruge încrederea, nu așa se cultivă o nouă încredere”, a spus Merz.

Germania deține încă 12% din Commerzbank după un plan de salvare în timpul crizei financiare de acum două decenii, iar unii politicieni și bancheri cer Berlinului să își mărească participația pentru a se apăra de UniCredit, o mișcare care ar veni cu obstacole semnificative.