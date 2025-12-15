Valiză suspectă pe aeroportul din Strasbourg. A fost oprită debarcarea unui avion cu europarlamentari români

1 minut de citit Publicat la 12:02 15 Dec 2025 Modificat la 12:21 15 Dec 2025

Un avion Tarom a fost oprit de la debarcare la Strasbourg după ce în aeroport a fost depistată o valiză suspectă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

O alertă declanșată în urma depistării unei valize suspecte a fost declanșată luni pe aeroportul din Strasbourg.

Un avion în care se aflau europarlamentari din România a fost oprit de la debarcare până la elucidarea situației.

ACTUALIZARE: Pasagerii zborului TAROM au fost nevoiți să rămână în avion aproximativ 40 de minute, timp în care responsabilii cu securitatea aeroportuară au examinat valiza.

În cele din urmă, s-a constatat că aceasta nu reprezintă un pericol iar alerta a fost ridicată.

Pe parcursul alertei, persoanele aflate în incinta aeroportului au fost evacuate iar circulația mașinilor auxiliare pe căile de rulare a fost oprită.

Știrea inițială

"Sunt mai mulți europarlamentari români care au călătorit cu această cursă Tarom către Strasbourg, în această dimineață.

Este vorba despre de europarlamentari ai Partidului Social Democrat și ai AUR, care așteaptă la ora acestei relatări noi anunțuri de la responsabilii aeroportuari.

Am aterizat aici în urmă cu aproximativ 20 de minute, însă până în acest moment nu ni s-a permis să ne debarcăm.

S-a anunțat că este investigată o valiză suspectă în aeroport.

Se așteaptă să fie făcute verificări. Echipele de securitate urmează să determine în mod exact despre ce este vorba, pentru ca pasagerii să poată să coboare din avion.

Trebuie precizat că înaintea noastră a aterizat un avion din Algeria.

Imediat după acest moment am fost informați că există acest incident în aeroport legat de valiza suspectă", a relatat Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN.