Venezuela îl amenință pe Trump și anunță că armata va împiedica instalarea unui guvern „supus” SUA. „Niciodată sclavi!”

Militari venezuelieni în timpul unei parade militare. Foto: Getty Images

Ministrul apărării al Venezuelei a avertizat vineri că forţele armate ale ţării vor împiedica instalarea la Caracas a unui guvern „supus” SUA, pe care el le acuză că vor să-l înlăture de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro cu sprijinul opoziţiei, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Interpretaţi cum doriţi: forţele armate nu vor permite aici un guvern supus intereselor SUA”, a declarat ministrul apărării venezuelean Vladimir Padrino la canalul public de televiziune VTV. „Niciodată sclavi! Suntem o ţară liberă!”, a declarat el.

Militarii venezueleni au jurat de mai multe ori loialitate preşedintelui Maduro, care şi-a întărit puterea după ce a ajuns la preşedinţie în 2013.

SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor americane prezentate drept o luptă contra traficului de droguri în America Latină, o întărire considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune.

Washingtonul desfăşoară de la începutul lui septembrie o campanie de lovituri aeriene contra unor ambarcaţiuni prezentate drept cele ale unor traficanţi de droguri, în principal în apele Caraibelor. Până acum, sunt cunoscute zece asemenea lovituri - cea mai recentă în noaptea de joi spre vineri -, toate în Caraibe, exceptând una în Pacific. Acestea au ucis cel puţin 43 de persoane, potrivit unei numărători a AFP.

Portavionul Gerald R.Ford, cel mai mare din lume, va veni „să întărească mijloacele actuale pentru a dejuca traficul de stupefiante”, a anunţat vineri Pentagonul.

"Aceasta este cea mai mare ameninţare militară din ultimii 100 de ani", a reacţionat Padrino