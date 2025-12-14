Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până în prezent

1 minut de citit Publicat la 10:59 14 Dec 2025 Modificat la 11:13 14 Dec 2025

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Veniturile obținute din producția de gaze și petrol a Rusiei din luna decembrie se așteaptă a fi la jumătate față de anul trecut, conform unei analize Reuters, preluate de Kyiv Independent. Este cel mai mic nivel înregistrat

Încasările din decembrie au ajuns la 5,17 miliarde de dolari, cel mai mic nivel înregistrat din 2020 și până în prezent.

În total, veniturile din gaze și petrol pe anul 2025 sunt estimate la 8,44 trilioane de ruble (circa 105 miliarde de dolari), cu 25% mai mici față de anul 2024 și sub estimările autorităților ruse.

Principala sursă de finanțare a economiei Rusiei provine din vânzarea de gaze și țiței, care reprezintă 25% din totalul veniturilor bugetare.

Analiștii economici consultați de Reuters precizează că Rusia va încerca să acopere deficitul pe luna decembrie cu împrumuturi garantate prin titluri de stat, dar avertizează, în același timp, că situația economică riscă să devină mai dificilă dacă prețurile la țiței vor rămâne în continuare scăzute în 2026.

Atacuri extinse ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei

Scăderea veniturilor rusești din producția de petrol și gaze vine și pe fondul unei campanii tot mai extinse a Ucrainei, care țintește de câteva luni elemente vitale ale infrastructurii energetice ruse și care vizează direct echipamentele și instalațiile petroliere.

Campania de atacuri cu drone în adâncimea teritoriului Rusiei asupra infrastructurii și facilităților energetice a fost declanșată la începutul anului 2024. Din august 2025, aceste atacuri au sporit în intensitate.

Atacarea unor astfel de elemente de infrastructură, precum platformele offshore, rafinăriile, conductele, rezervoarele de combustibil vizează astfel tăierea fluxului de bani care alimentează practic mașinăria de război a Rusiei.

Ucrainenii atacă inclusiv conductele folosite la exportul petrolului rusesc, inclusiv în Europa Peste 200 de infrastructuri petroliere din Rusia au fost aacate de dronele ucrainene până în prezent. Astfel, în perioada august-noiembrie 2025, Ucraina a lovit 77 de facilități rusești din domeniul energetic, dublu comparativ cu perioada ianuarie - august.