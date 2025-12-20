Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania: "A sprijinit un candidat român care îi urăște"

George Simion s-a promovat electoral în Transilvania cu pliante în care apărea alături de Viktor Orban. FOTO: Hepta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania, potrivit MTI, citată de Agerpres.

Liderul Tisza, Peter Magyar, a lansat acuzații dure la adresa lui Viktor Orban la un miting de campanie la Szeged. El a spus că Tisza va "proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile".

El a acuzat totodată Fidesz de "trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.

Amintim că George Simion s-a promovat electoral în Transilvania, în luna mai, cu pliante în care apărea alături de Viktor Orban.

De asemenea, Viktor Orban l-a citat atunci pe George Simion cu care s-a declarat „în acord deplin”, repetând afirmația candidatului AUR că „a venit timpul pentru o Europă a națiunilor.

Atât cetăţenii României, cât şi cei ai Ungariei sunt cetăţeni cu drepturi depline ai Uniunii Europene „şi vor rămâne aşa”, a declarat prim-ministrul ungar, Viktor Orban, în plină campanie prezidențială din România.

Orban l-a citat pe George Simon cu afirmaţia că „a venit timpul pentru o Europă a naţiunilor, o Europă creştină”, premierul ungar declarând că „suntem în acord deplin”.

Liderul opoziției maghiare, acuzații dure la adresa lui Viktor Orban

Peter Magyar i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcţiilor şi transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova, o candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

"Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist - atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?", s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că nu se teme să piardă alegerile de anul viitor, în contextul în care adversarul său politic, Peter Magyar, conduce detașat în sondaje. Orban e în fața unei provocări rare pentru el, după aproape două decenii de când e prim-ministru.

Sondajele arată că partidul Fidesz, condus de Orban, care a ocupat funcția de prim-ministru aproape 20 de ani, dintre care ultimii 15 fără întrerupere, se află în urma formațiunii de opoziție Tisza, condusă de Peter Magyar.

Cei 15 ani de guvernare ai lui Orban au fost marcați de critici privind regresul democratic și erodarea statului de drept, premierul populist-naționalist intrând frecvent în conflict cu Uniunea Europeană pe teme precum sprijinul pentru Ucraina, drepturile LGBTQ+ și sancțiunile împotriva Rusiei.