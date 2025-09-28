Viktor Orban îl laudă pe „indestructibilul” Robert Fico: „Știe ceva ce doar el din Europa știe”

Foto: Getty Images

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, și-a lăudat prietenul și partenerul pro-rus, Robert Fico, premierul Slovaciei, după ce acesta din urmă a modificat constituția țării pentru a recunoaște doar două sexe. Cei doi lideri s-au întâlnit la ceremonia de aniversare a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria, de la Esztergom, conform MTI, citată de Agerpres.

Adresându-se prim-ministrului slovac, care a participat la eveniment, Orban a spus că Robert Fico „ştie ceva ce doar el din Europa ştie: atunci când Slovacia greşeşte într-un fel sau altul, el vine şi îndreaptă lucrurile”. În acest context, Viktor Orban i-a urat prietenului său pro-rus mult succes în demersurile sale actuale.

Prim-ministrul ungar a salutat, de asemenea, recentul amendament la Constituţia Slovaciei care defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie, şi care recunoaşte doar sexele biologice ca fiind genuri.

Viktor Orban a mai spus că este pentru a treia oară când el susţine un discurs la podul de pe Dunăre ce leagă cele două ţări, dar pentru prima dată în prezenţa lui Fico, un premier „indestructibil”, cu „cel mai îndelungat mandat din istoria Slovaciei”.