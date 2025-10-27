Viktor Orban s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea și i-a cerut să susțină „eforturile Ungariei împotriva războiului”

Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea l-a primit, luni, la Vatican, pe premierul ungar, Viktor Orban, care i-a cerut suveranului pontif „să sprijine eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina, informează EFE, citată de Agerpres.

După audienţa la suveranul pontif, Orban s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, iar în timpul conversaţiei „au fost subliniate relaţiile bilaterale puternice şi aprecierea pentru angajamentul Bisericii Catolice de a promova dezvoltarea socială şi bunăstarea comunităţii maghiare, cu o atenţie deosebită asupra rolului familiei, formării şi viitorului tinerilor, precum şi importanţei protejării celor mai vulnerabile comunităţi creştine”, potrivit unui comunicat al Vaticanului.

În comunicat se precizează că „un spaţiu amplu a fost dedicat şi problemelor europene, cu o atenţie deosebită asupra conflictului din Ucraina şi situaţiei din Orientul Mijlociu”.

Viktor Orban anunţase, într-un mesaj pe Facebook, că va discuta cu Papa Leon al XIV-lea despre modul în care „lumea se obişnuieşte încet-încet cu războaiele”.

„Dar, pe măsură ce lumea se obişnuieşte cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi fierbinte de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în ţara noastră, în casele noastre şi în viitorul copiilor noştri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”, a scris Orban, neratând nicio ocazie să atace Uniunea Europeană cu temele inventate de propaganda anti-europeană de la Budapesta.

El a adăugat: „Vrem să stăm departe de febra războiului care se răspândeşte în întreaga lume. De aceea, de la izbucnirea războiului dintre Rusia şi Ucraina, am construit o coaliţie anti-război. Îl voi informa pe Sfântul Părinte şi, mai târziu, pe prim-ministrul italian despre eforturile depuse de Ungaria”.

Luni, Orban va avea o întâlnire şi cu prim-ministra italiană, Giorgia Meloni.