Viktor Orban: UE nu poate cere un loc la masa negocierilor pentru Ucraina, trebuie să-l câștige

Premierul ungar Viktor Orbán a luat-o joi peste picior pe șefa UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, spunând că declarația sa de susținere a Ucrainei este „tristă” și „fără valoare”.

„Această declarație este o dovadă tristă a conducerii proaste a Bruxelles-ului”, a spus Orbán într-o postare pe X, referindu-se la o declarație publicată miercuri de așa-numita grupare Weimar+ – UE, Franța, Germania, Polonia, Italia, Spania și Regatul Unit – în sprijinul independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, după ce Trump și Putin au decis, la telefon, viitorul Ucrainei.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7