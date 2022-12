Vizita surpriză a lui Zelenski în SUA, precedată de vizita făcută de omul lui Putin în China

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a întreprins o vizită surpriză la Beijing, unde a dialogat cu președintele chinez Xi Jinping.

Medvedev, care în trecut a fost președinte și premier al Rusiei, a postat pe Telegram o înregistrare video în care se poate vedea cum este primit de liderul chinez și pozează pentru presă.

Oficialul rus a menționat că a discutat cu Xi Jinping despre parteneriatul strategic "fără limite" dintre țările lor, precum și despre Ucraina, fără a oferi mai multe detalii.

"Am discutat despre cooperarea dintre cele două partide de guvernământ din China şi Rusia (...), despre cooperarea bilaterală în cadrul parteneriatului nostru strategic, inclusiv în economie și producția industrială. De asemenea, am discutat probleme internaționale, inclusiv, bineînțeles, conflictul din Ucraina. Discuțiile au fost utile", a menționat Medvedev.

Dmitri Medvedev a întreprins vizita la Beijing în calitate de președinte al partidului Rusia Unită, la putere în Rusia, fiind invitat de Partidului Comunist Chinez.

