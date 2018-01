Vladimir Putin a dezvăluit ce l-a ajutat să devină președinte

Foto: Captură video/youtube.com

Într-un interviu pentru o televiziune rusă de stat, Vladimir Putin a fost întrebat dacă şi-a schimbat comportamentul în momentul în care a devenit preşedinte. „Oricât de ciudat ar putea să pară, nu”, a fost răspunsul lui Putin.

„Da, sunt expus, însă în viaţa mea precedentă am încercat întotodeauna să mă comport ca şi cum eram mereu sub supraveghere. Este ciudat, dar poate că din cauza asta am reușit, fără îndoială din cauza precedentului meu loc de muncă”, a mai spus Putin.

Putin a lucrat în serviciile secrete ruse din 1975 în 1991, în Germania de Est. După căderea Zidului Berlinului, el s-a întors la Moscova, unde a lucrat la FSB, succesorul KGB, potrivit The Moscow Times.