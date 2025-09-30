Vladimir Putin a ordonat cea mai mare recrutare obligatorie din ultimii nouă ani

Autoritățile ruse au reiterat recent că recruții nu vor fi trimiși pe frontul din Ucraina. Foto: Hepta

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul privind campania de recrutare de toamnă pentru serviciul militar obligatoriu. Potrivit documentului, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor fi înrolați 135.000 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani, cu 2.000 mai mulți decât în toamna trecută, scrie Moscow Times.

În primăvara acestui an, Kremlinul a programat deja 160.000 de recruți, cel mai mare număr din ultimii 14 ani.

Cea mai mare mobilizare din aproape un deceniu

Recrutarea din toamna lui 2025 este considerată cea mai amplă din ultimii ani. Ultima dată când cifrele au depășit acest nivel a fost în 2016, când au fost trimiși la armată 152.000 de tineri. Ulterior, numerele au scăzut: 120.000 în 2022, 130.000 în 2023, respectiv 133.000 în 2024.

Experții de la „Școala Recrutului” subliniază însă că, la nivel anual, trendul este unul de creștere. În total, în 2025 vor fi mobilizați 295.000 de recruți – un record pentru ultimii nouă ani.

Promisiuni oficiale privind războiul din Ucraina

Autoritățile ruse au reiterat recent că recruții nu vor fi trimiși pe frontul din Ucraina. „Militarii aflați la serviciul militar obligatoriu nu vor participa la operațiunea militară specială”, a declarat viceamiralul Vladimir Țimlanski, adjunct al Statului Major General.

El a precizat că cel puțin o treime dintre tineri vor fi trimiși în unități de instrucție, unde vor învăța să opereze echipamente moderne și vor dobândi specializări militare. În paralel, va continua practica înființării companiilor științifice, pentru cercetare aplicată, și a companiilor sportive, pentru pregătirea viitorilor atleți de performanță.

Posibile schimbări majore din 2026

Începând de anul viitor, Rusia ar putea introduce un sistem de recrutare permanent, valabil pe tot parcursul anului, potrivit unui proiect de lege aprobat deja în primă lectură de Duma de Stat.

Noile reguli ar extinde perioada de recrutare la 1 ianuarie – 31 decembrie, în locul actualelor două campanii (primăvara și toamna). Totuși, trimiterea recruților în unități va rămâne reglementată prin decret prezidențial, cu stabilirea exactă a unităților și numărului de tineri.

Obligații suplimentare pentru recruți

Documentul introduce și o nouă regulă: orice cetățean care și-a pierdut dreptul la amânare sau nu a primit citația până la începerea campaniei de recrutare este obligat să se prezinte în termen de două săptămâni la comisariatul militar pentru actualizarea datelor personale.