Vladimir Putin și-a mutat summitul de la Soci, de frica dronelor ucrainene. Cei 120 de invitați au primit un mesaj

Vladimir Putin și-a mutat summitul de la Soci, de frica dronelor ucrainene. FOTO: Getty Images

Vladimir Putin a mutat la Moscova conferința anuală a Clubului Valdai din Soci, de teama unor atacuri cu drone ucrainene. Cei aproximativ 120 de invitați care urmau să participe la eveniment în stațiunea de la Marea Neagră au fost anunțați în august că locul conferinței se schimbă, potrivit Financial Times. Decizia ar fi fost luată la insistențele serviciului de securitate al președintelui rus.

Conferința anuală a Clubului Internațional de Discuții Valdai este evenimentul în care Vladimir Putin își prezintă în mod tradițional viziunea asupra politicii globale și a ordinii internaționale.

Ediția din acest an va avea loc în regiunea Moscovei, între 28 septembrie și 1 octombrie.

Clubul Valdai a anunțat oficial pe 14 septembrie schimbarea locului și tema ediției din acest an: "Responsabilitatea pentru viitor: limitele posibilului sau posibilități fără limite?". Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și organizatorii nu au răspuns solicitărilor Financial Times privind motivele mutării conferinței.

Financial Times scrie că decizia arată îngrijorarea Kremlinului că Putin ar putea fi vizat de drone ucrainene. Președintele rus nu a mai mers însă la Soci de la conferința Valdai de anul trecut, care s-a încheiat la începutul lunii octombrie.

În trecut, Putin vizita frecvent reședința sa din Soci, uneori chiar de câteva zeci de ori pe an. În 2021 a mers la Soci de 24 de ori. În 2024 și 2025, însă, a făcut doar câte două vizite.

Din octombrie 2025, Putin a călătorit tot mai puțin în regiunile Rusiei și a preferat orașe aflate dincolo de Munții Ural, în zone în care dronele ucrainene ajung cu mai multă dificultate, potrivit Financial Times.

Între timp, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective din regiunea Krasnodar. Pe 9 august, dronele au lovit o poziție a sistemului antiaerian S-400 "Triumf" din Gelendjik, aflată în apropierea "palatului lui Putin", potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Ucrainei.

Pe 4 septembrie, un alt atac a vizat o divizie a unui sistem S-300 sau S-400 în apropierea localității Sirius, potrivit publicației Astra.