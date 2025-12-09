Volodimir Zelenski a fost primit de Papa Leon, la Vatican, înaintea să se întâlnească cu Giorgia Meloni

09 Dec 2025

Volodimir Zelenski, primit de Papa Leon. Foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit, marți, cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție de 30 de minute la reședința papală din Castel Gandolfo, în timpul vizitei președintelui ucrainean în Italia.

Vizita are loc în contextul în care Kievul depune eforturi pentru a obține sprijin din partea unor parteneri cheie, navigând într-un peisaj diplomatic tensionat, modelat de cele mai recente eforturi ale SUA pentru o înțelegere. Zelenski urmează, de asemenea, să se întâlnească cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni mai târziu în cursul zilei.

„În timpul discuțiilor, Sfântul Părinte a reiterat necesitatea continuării dialogului”, a declarat Vaticanul după întâlnire. „În plus, au fost discutate și chestiunile prizonierilor de război și necesitatea de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni la familiile lor.”

Papa Leon, care a pledat pentru „o pace dreaptă și durabilă” de la preluarea mandatului papal, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru ucraineni și a semnalat disponibilitatea Vaticanului de a găzdui negocieri.

Întâlnirea lui Zelenski cu acesta vine în urma discuțiilor cu premierul britanic Keir Starmer și alți lideri la Londra, pe 8 decembrie, înainte ca președintele ucrainean să călătorească la Bruxelles pentru întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și înalți oficiali ai UE.

Președintele ucrainean a declarat pentru Bloomberg că negocierile cu Washingtonul se bazează încă pe „chestiuni sensibile”, inclusiv garanții de securitate și statutul regiunilor din estul Ucrainei.

Bruxellesul rămâne divizat în ceea ce privește ideile SUA privind gestionarea activelor rusești înghețate, Belgia - unde se află majoritatea fondurilor, se opune propunerilor de redirecționare a acestora.

Cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au declarat că au purtat discuții „constructive” pe 5 decembrie cu prim-ministrul belgian Bart De Wever, deși nu a fost confirmată nicio schimbare de poziție a Belgiei.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a vizitat SUA săptămâna trecută pentru a continua revizuirea planului susținut de SUA. Efortul vine în contextul în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner continuă contactele paralele.

Întâlnirea lor din 2 decembrie cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova s-a încheiat fără progrese.

Oficialii de la Kremlin au declarat că Rusia încă refuză să facă compromisuri în ceea ce privește cerințele sale fundamentale, inclusiv blocarea drumului Ucrainei către NATO și forțarea unei retrageri complete din anumite părți ale regiunii Donețk - condiții pe care Kievul le respinge.