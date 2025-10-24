Volodimir Zelenski, primit de Regele Charles înaintea Summit-ului de la Londra. Foto: Captura Video/Sky News

Volodimir Zelenski a ajuns vineri, la Castelul Windsor, pentru o audiență cu Regele Charles. Aceasta va fi a treia întâlnire dintre cei doi din acest an. Ei s-au întâlnit prima dată în martie, după vizita dificilă a liderului ucrainean la Casa Albă, și din nou în timpul verii, potrivit Sky News.

După întâlnirea cu monarhul, Zelenski se va îndrepta spre Downing Street pentru o discuție cu Sir Keir Starmer. Apoi, cei doi se vor întâlni și cu liderii din Danemarca și Țările de Jos, precum și cu secretarul general al NATO, față în față. După aceea, în această după-amiază, așa-numita „Coaliție de Voință” va organiza o reuniune, la care alți 20 de membri vor participa prin apel video.

Președintele Nicușor Dan va participa joi după-amiază, prin videoconferință, la o nouă reuniune a „Coaliției de Voință” a țărilor care sprijină Ucraina în războiul declanșat de invazia Rusiei în urmă cu 3 ani și 9 luni. Reuniunea a fost convocată de premierul britanic Keir Starmer și are ca scop furnizarea către Ucraina de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus, informează BBC.

Conform BBC, Keir Starmer va propune liderilor „Coaliției de Voință” să sporească ritmul furnizării de rachete cu rază lungă pentru Ucraina, în special după atacul reușit asupra unei uzine chimice din regiunea Briansk, Rusia, în care forțele ucrainene au folosit rachete britanice de croazieră Storm Shadow.

De asemenea, în urma reuniunii, se așteaptă ca Ucraina să primească 100 de rachete antiaeriene, în cadrul unui acord în valoare de peste 1,8 miliarde de euro semant între Londra și Kiev.