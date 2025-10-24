Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”. Aliații Kievului decid furnizarea de noi rachete cu rază lungă pentru Ucraina

1 minut de citit Publicat la 11:21 24 Oct 2025 Modificat la 11:24 24 Oct 2025

Reuniune, inclusiv în format videoconferință, a membrilor Coaliției de Voință. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan va participa joi după-amiază, prin videoconferință, la o nouă reuniune a „Coaliției de Voință” a țărilor care sprijină Ucraina în războiul declanșat de invazia Rusiei în urmă cu 3 ani și 9 luni. Reuniunea a fost convocată de premierul britanic Keir Starmer și are ca scop furnizarea către Ucraina de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus, informează BBC.

Keir Starmer a convocat ședința „Coaliției” la Londra, unde și-au confirmat deja participarea președinetele ucrainean, Volodimir Zelenski, secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și premierii Danemarcei, Mette Frederiksen și Olandei, Dick Schoof”.

Emmanuel Macron va participa și el la reuniune, alături de ceilalți șefi de stat și de guverne din cadrul Coaliției de Voință, prin videoconferință.

Zelenski a solicitat în repetate rânduri mai multe rachete și arme cu rază lungă de acțiune pe care forțele ucrainene să le poată folosi împotriva țintelor din Federația Rusă.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean s-a aflat la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, care a refuzat însă să acorde Kievului rachete de croazieră Tomahawk.

Vladimir Putin a amenințat SUA cu un „răspuns foarte puternic”, în cazul în care Rusia ar fi lovită de rachetele Tomahawk.

Conform BBC, Keir Starmer va propune liderilor „Coaliției de Voință” să sporească ritmul furnizării de rachete cu rază lungă pentru Ucraina, în special după atacul reușit asupra unei uzine chimice din regiunea Briansk, Rusia, în care forțele ucrainene au folosit rachete britanice de croazieră Storm Shadow. De asemenea, în urma reuniunii, se așteaptă ca Ucraina să primească 100 de rachete antiaeriene, în cadrul unui acord în valoare de peste 1,8 miliarde de euro semnat între Londra și Kiev.

Rachetele de croazieră Storm Shadow sunt de concepție franco-britanică. Versiunea franceză se numește „Scalp”.

Potrivit armatei ucrainene, uzina din Bryansk, lovită de rachetele Storm Shadow, producea praf de pușcă și explozibili, considerată o instalație cheie a complexului militar-industrial al Rusiei, au precizat oficialii militari ai Kievului.