Volodimir Zelenski spune că Europa „nu-și poate permite să piardă R. Moldova”, înainte de alegerile cruciale de duminică

Volodimir Zelenski și-a susținut, miercuri, discursul său de la tribuna ONU. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, miercuri, conform AFP, citată de Agerpres.

„Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internaţional este insuficient”, a declarat preşedintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc, duminică, în Republica Moldova.

„Am pierdut deja Georgia în Europa (...) şi Belarusul se orientează de mulţi ani către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi Republica Moldova”, a declarat Zelenski.

Partidul Acţiune şi Solidaritate al președintei Maia Sandu abia depăşeşte 20% din intenţiile de vot în sondaje, deşi îşi menţine şansele de a forma o majoritate pro-UE.

Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia încearcă să cumpere voturi şi să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă, în timp ce Kremlinul neagă că s-ar amesteca în alegerile de duminică şi acuză guvernul de la Chișinău de limitarea dreptului de vot al cetăţenilor moldoveni din Rusia, unde au fost organizate numai două secţii de votare, precum şi al celor din regiunea separatistă Transnistria.

Forţele de securitate din Republica Moldova au arestat, luni, 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziţii, inclusiv în închisori, acţiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al preşedintei Maia Sandu, a fost destructurată o reţea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informaţii militare, GRU, pentru desfăşurarea unor operaţiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.

De partea sa, opoziţia afirmă că acţiunile forţelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului susținut de Maia Sandu.

„Autorităţile urmăresc intimidarea şi reducere la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ”, a afirmat fostul președinte Igor Dodon, care susţine că aceleaşi autorităţi de la Chişinău „pregătesc manipularea votului”, mai ales la secţiile de votare din vestul Europei.