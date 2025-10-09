Volodimir Zelenski spune că îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, dacă primește rachete Tomahawk

SUA analizează o cerere a Ucrainei privind livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi Moscova. Foto: Getty Images

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta trimite rachete Tomahawk în Ucraina și ajută la negocierea unui armistițiu cu Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Politico.

„În timpul celei mai recente întâlniri a noastre, nu am auzit un «nu». Ceea ce am auzit a fost că discuțiile vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliștilor de la Kiev despre o întâlnire pe care a avut-o cu președintele SUA în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii – mai presus de toate, poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Zelenski. „Îl vom nominaliza în numele Ucrainei.”

Trump a făcut campanie pentru a primi prestigiosul premiu, susținând că a încheiat șapte războaie și chiar l-a sunat pe ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre candidatura sa.

Zelenski le-a mai spus reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 2.500 de kilometri și ar permite Ucrainei să atace ținte în interiorul Rusiei, până în Siberia, ar putea întări Ucraina și „să-i trezească puțin pe ruși, aducându-i la masa negocierilor”.

Președintele ucrainean a menționat că Kievul a solicitat rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul mandatului lui Biden, dar cererea a fost respinsă.

Trump a declarat luni că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, dar a vrut să clarifice modul în care acestea vor fi utilizate.

„Am cam luat o decizie. Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus Trump , adăugând că nu vrea să vadă o escaladare a tensiunilor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a avertizat, într-o conferință de presă de miercuri, împotriva trimiterii de rachete Tomahawk la Kiev, deoarece acest lucru „ar duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene... dar ar provoca și daune ireparabile relațiilor ruso-americane”.