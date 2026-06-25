„Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni”. Mesajul lui Trump, după cutremurele devastatoare din Venezuela

2 minute de citit Publicat la 08:23 25 Iun 2026 Modificat la 08:23 25 Iun 2026

„Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni”. Mesajul lui Trump, după cutremurele devastatoare din Venezuela. Foto: Profimedia Images

Statele Unite „sunt pregătite şi dispuse” să vină în ajutorul Venezuelei, lovită de cutremure devastatoare, a afirmat preşedintele american Donald Trump.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor venezuelean sunt amândouă de o amploare considerabilă şi au provocat un număr îngrozitor de victime”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor!”, a continuat el, adăugând: „Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni”.

El a vorbit despe „un număr devastator de morți”, a scris președintele american Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 şi 7,5, potrivit serviciului sismologic american, au lovit unul după altul miercuri Venezuela, unde jurnaliştii AFP au văzut clădiri prăbuşite şi au asistat la scene de panică în capitala Caracas.

Preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez, a declarat starea de urgenţă, iar aeroportul din Caracas, grav avariat, potrivit acesteia, a fost închis.

Cel puțin 32 de persoane au murit în urma cutremurului, iar aproximativ 700 de persoane sunt rănite, potrivit președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Acesta este primul bilanț transmis cu privire la numărul de decese.

Cutremurele devastatoare produse în Venezuela vor testa limitele sprijinului pe care Statele Unite sunt dispuse să îl ofere țării sud-americane, după ce președintele american Donald Trump a declarat, în ianuarie, că SUA vor contribui la administrarea și reconstrucția Venezuelei în urma înlăturării liderului autoritar Nicolás Maduro.

La momentul schimbării de regim, secretarul de stat Marco Rubio a prezentat strategia administrației americane pentru Venezuela, structurată în trei etape: stabilizare, redresare și tranziție.

De atunci, Donald Trump a lăudat în repetate rânduri succesul intervenției americane și colaborarea cu președintele interimar Delcy Rodríguez. Cu doar o zi înainte de producerea seismelor, Trump declara, în cadrul unui miting din Pennsylvania, că Venezuela „merge foarte bine”. „Ne înțelegem excelent. Cei care conduc țara sunt oamenii noștri, sunt oameni extraordinari. Populația este fericită, oamenii zâmbesc. Înainte erau nefericiți înfometați”, a afirmat Trump.

Președintele american a susținut, de asemenea, că Statele Unite și-au recuperat de 28 de ori costurile intervenției prin exploatarea resurselor petroliere venezuelene. „Acum câștigăm foarte mulți bani din Venezuela, iar Venezuela o duce foarte bine”, a spus acesta.

Totuși, imaginea optimistă prezentată de Trump contrastează cu realitatea din teren. Cei aproximativ 28 de milioane de locuitori ai Venezuelei continuă să se confrunte cu inflație ridicată, salarii mici, cenzură și o gravă criză umanitară.

Situația riscă să se agraveze după cutremurele care au provocat distrugeri importante, în special în capitala Caracas, și amenință să adâncească problemele economice și politice ale țării.