Von der Leyen: „Să oferim un răspuns adecvat”. De ce pregătește Uniunea Europeană o nouă strategie de securitate

Ursula von der Leyen. sursa foto: Getty

Comisia Europeană va prezenta, înainte de luna iulie, o nouă strategie europeană de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice, a anunțat joi președinta instituției, Ursula von der Leyen, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Obiectivul este, de fapt, să adunăm toate cunoştinţele pentru a recunoaşte schimbările, schimbările geostrategice şi nevoile existente, dar şi schimbările geopolitice din lumea noastră şi să oferim un răspuns adecvat acestora”, a declarat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă susținută cu prilejul vizitei Colegiului comisarilor europeni în Cipru.

În contextul în care Cipru deține președinția rotativă semestrială a Consiliului Uniunii Europene, șefa executivului european a precizat că, în această perioadă, va fi prezentată o nouă strategie de apărare.

„Este timpul să adoptăm o nouă abordare europeană în această privinţă şi, în contextul actual în materie de securitate şi apărare, am decis că este, de asemenea, momentul, în timpul preşedinţiei sale, să prezentăm o nouă strategie europeană de securitate”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei a mai spus că lucrările la această inițiativă au început deja și a subliniat că, întrucât documentul se află într-o etapă incipientă, „nu este prudent să limităm sau să extindem în mod explicit diferitele teme”.

Ursula von der Leyen a arătat că, în ultimul an, Uniunea Europeană a înregistrat progrese mai mari în domeniul securității și apărării decât „în deceniile anterioare”, odată cu prezentarea unei cărți albe, a foii de parcurs pentru pregătirea până în 2030 și cu obiectivul ca statele membre să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro.

Ea a reamintit că, în prezent, Comisia Europeană a promovat împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziții comune, prin programul SAFE, la care participă 19 state membre, dintre care opt au primit deja aprobarea Comisiei pentru alocările financiare.

„Acum este urgent să aprobe Consiliul aceste planuri pentru a permite deblocarea rapidă a fondurilor. Şi, dacă lucrurile merg repede, am putea stabili recordul ca, de la propunerea de securitate în colegiu până la decontare să fie nevoie doar de un an, ceea ce ar fi fantastic”, a declarat ea.

Referitor la Ucraina, Ursula von der Leyen a subliniat că „este momentul să ne menţinem sprijinul ferm şi susţinut”, astfel încât țara invadată de Rusia „să poată ocupa o poziţie de forţă pe câmpul de luptă, dar şi la masa negocierilor”.