Update: Theresa May ”supraviețuiește”. Guvernul său a primit 200 de voturi ”pentru” și 117 ”împotrivă”.

Știrea inițială

La Londra a început miercuri seară votul de neîncredere faţă de premierul Theresa May, iniţiat în cadrul Partidului Conservator de către deputaţi membri ai acestei formaţiuni ostili acordului privind Brexitul pe care şefa guvernului l-a convenit cu UE, transmit agenţiile AFP şi Reuters.



Cu puţin timp înaintea începerii acestui vot, care se va termina în jurul orei 20:00 GMT, Theresa May a anunţat, potrivit unuia dintre deputaţi, că ea intenţionează să demisioneze înaintea viitoarelor alegeri, prevăzute pentru anul 2022.



Rezultatul votului este aşteptat în jurul orei 21:00 GMT. Theresa May are nevoie de o majoritate simplă - de 158 din cele 315 voturi ale deputaţilor conservatori - pentru a rămâne la conducerea Partidului Conservator şi a guvernului.



Conform ultimei evaluări făcute de agenţia Reuters pe baza declaraţiilor din presă şi de pe reţelele de socializare, şefa guvernului este susţinută de circa 200 dintre deputaţii conservatori, ceea ce i-ar asigura o majoritate consistentă pentru a trece cu bine de acest vot de neîncredere care este un efect al nemulţumirilor create de prevederile acordului privind Brexitul.



Theresa May se confruntă atât cu parlamentarii care consideră că ea a făcut prea multe concesii Uniunii Europene (în special prin acceptarea mecanismului de ''backstop'' pentru Irlanda de Nord), cât şi cu cei care se opun ieşirii Regatului Unit din UE.