Vucic spune că Serbia are rezerve de combustibil mai mari decât 75% dintre țările UE: “Nu e nevoie să le recomand nimic sârbilor"

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat joi că Serbia are mai multe rezerve de combustibil decât 75% din țările UE, adăugând că cetățenii țării nu trebuie decât să se uite la țările vecine pentru a se convinge singuri, potrivit BTA, care citează presa sârbă.

„Avem rezerve pentru încă 92 de zile, deoarece le reînnoim imediat. Avem mai multe rezerve decât 75% din țările UE”, a subliniat Vucic.

Întrebat ce sfaturi le dă cetățenilor Serbiei, deoarece Agenția Internațională pentru Energie îndeamnă constant la economii și consumul raționalizat de surse de energie, Vucic a declarat pentru televiziunea națională sârbă RTS că nu le recomandă nimic, pentru că dacă le spune să economisească, așa cum spune el, nu vor economisi.

„Dacă le spun să economisească, atunci nu vor economisi. Îi cunosc pe sârbi, îmi cunosc poporul, îi cunosc pe cetățenii Serbiei. Tot ce este rațional în Scandinavia nu va funcționa aici. De aceea trebuie să nu orientăm ca țară și să fim complet realiști în așteptările noastre. Nimeni nu va putea economisi aici”.

Întrebat dacă situația geopolitică din lume ar putea să faciliteze rezolvarea problemelor sancțiunilor împotriva sectorului energetic rus, Vucic a spus că el crede că “lucrurile vor deveni mai complicate”.

„Ar fi tot bine dacă cineva ar înțelege, am avea o criză petrolieră mai mică dacă cineva ar vrea să elibereze petrol prin conducta Drujba. Nu există nicio îndoială în ceea ce privește. Acest lucru ar ușura nu doar situația pentru Ungaria și Slovacia. Ar reduce tensiunea în Europa Centrală, inclusiv aici”.