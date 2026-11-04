Washington interzice foie gras-ul în restaurante. Inițiativa a fost votată de 73% dintre locuitori

1 minut de citit Publicat la 23:36 04 Noi 2026 Modificat la 23:36 04 Noi 2026

Iniţiativa 86 le interzice restaurantelor din oraş să propună alimentul clienţilor lor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Fără foie gras în restaurante sau în magazinele de delicatese: În timpul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, desfăşurate marţi, locuitorii din Washington au ales nu doar un primar nou, ci au luat şi o decizie într-o chestiune ce are o cu totul altă natură: interzicerea foie gras-ului, informează miercuri AFP, citată de Agerpres.

Iniţiativa 86, un referendum împotriva hrănirii forţate a gâştelor şi a comercializării de foie gras, organizat de asociaţia Pro Animal DC, a întrunit 73% din totalul voturilor.

Deşi nicio fermă care produce acest preparat alimentar nu există în Washington - principalii doi producători de foie gras din Statele Unite se află în statul New York -, iniţiativa 86 le interzice restaurantelor din oraş să propună alimentul clienţilor lor, în caz contrar riscând o amendă cuprinsă între 1.000 şi 5.000 de dolari şi suspendarea licenţei de funcţionare.

În Statele Unite, statul federal California şi oraşele Pittsburgh (din statul Pennsylvania) şi Portland (din statul Oregon) au interzis deja distribuirea de foie gras.

În 2019, oraşul New York a interzis la rândul său vânzarea şi distribuirea acestei delicatese franţuzeşti, însă măsura nu a fost pusă deocamdată în aplicare din cauza unor dispute juridice prelungite.

În Washington, dispoziţia va fi aplicată abia în vara anului 2027. Potrivit presei americane, producătorii de foie-gras, precum şi proprietarii de restaurante intenţionează să conteste interdicţia în instanţă.

„Ar trebui guvernele să aibă puterea de a decide ce avem voie să mâncăm? Aceasta este, de fapt, chestiunea pusă în discuţie", a declarat în luna septembrie Jordan Grinor, directorul de la Hudson Valley Farms, unul dintre cei doar doi producători comerciali de foie-gras din Statele Unite.