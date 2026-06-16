Witkoff și Kushner, așteptați din nou la Moscova. Kremlinul: „Cei doi reprezentanți ai Casei Albe sunt bine cunoscuți de noi”

Vladimir Putin şi Donald Trump au discutat duminică despre sosirea „rapidă” la Moscova a emisarilor speciali ai Casei Albe, Jared Kushner (s) și Steve Witkoff (d). Foto: Getty Images

Rusia aşteaptă sosirea la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner după semnarea, programată pe 19 iunie, a acordului dintre Statele Unite şi Iran care să pună capăt războiului început la sfârşitul lunii februarie, a anunţat marţi Kremlinul, transmite EFE preluată de Agerpres.

„Ne aşteptăm ca, după semnarea acordului cu Iranul vineri, să apară oportunitatea ca doi reprezentanţi (ai Casei Albe) bine cunoscuţi de noi - Witkoff şi Kushner - să vină la Moscova”, a declarat pentru presă consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarase luni că preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au discutat, în convorbirea telefonică de duminică, despre sosirea rapidă la Moscova a emisarilor speciali ai Casei Albe.

Serghei Lavrov a insistat, de asemenea, că Moscova este „angajată faţă de acordurile încheiate pe 15 august anul trecut în Alaska”, făcând referire la întâlnirea dintre Putin şi Trump.

„Putin a spus de multe ori că a acceptat propunerea lui Trump. Noi, desigur, ne aşteptăm ca această poziţie, care a fost stabilită pe baza propunerii americane, să devină realitate”, a spus el.

Rusia nu a explicat niciodată la ce înţelegeri s-a ajuns în cadrul întâlnirii de la Anchorage (Alaska), deşi presa sugerează că ar fi vorba despre controlul asupra regiunii Donbas de către Moscova, care ar renunţa să preia în totalitate regiunile sudice Herson şi Zaporojie. Ultima vizită întreprinsă de Witkoff şi Kushner în Rusia a avut loc anul acesta, în ianuarie.