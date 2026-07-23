WP: Trump ia în calcul atacuri militare în Mali. "Orice implicare a SUA în Sahel riscă să ducă la ostilități cu rușii"

Va fi a opta națiune vizată de atacuri ordonate de președintele Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat. Foto: Hepta

Administrația Trump analizează o acțiune militară în Mali pentru a viza un grup afiliat al-Qaeda, cunoscut sub numele de JNIM, au declarat oficiali americani pentru The Washington Post.

Dacă va fi aprobată, țara din Africa de Vest va fi a opta națiune vizată de atacuri ordonate de președintele Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat, deși a spus că va pune capăt conflictelor globale și va redirecționa resursele SUA către americani.

Există însă un dezacord între înalții oficiali americani cu privire la potențialul atac asupra grupării militante. Un susținător vocal al utilizării forței este Sebastian Gorka, directorul senior pentru combaterea terorismului al Consiliului Național de Securitate.

Cea înarmată grupare teroristă din regiune

Gruparea militantă, al cărei nume complet este Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, și-a stabilit o fortăreață în Mali și a lansat din ce în ce mai multe atacuri în națiunile de coastă din Africa de Vest, impunându-se ca cea mai bine înarmată grupare militantă din regiune și printre cele mai puternice din lume.

Când Casa Albă a fost solicitată să comenteze, un oficial al administrației nu a dezvăluit dacă președintele intenționează să continue cu atacuri militare, dar a spus că Statele Unite au îndemnat guvernele din Africa de Nord și de Vest „să achiziționeze echipamente și servicii americane pentru a-și sprijini eforturile de război împotriva teroriștilor”.

Oficialul a declarat că terorismul din Sahel, vasta regiune semiaridă la sud de Sahara, este o „problemă multinațională”.

„Îi îndemnăm pe partenerii regionali și pe aliații NATO să sprijine Alianța Statelor din Sahel în războiul lor împotriva JNIM și ISIS”, a adăugat oficialul, referindu-se și la Statul Islamic, care a devenit important în Orientul Mijlociu înainte de a-și stabili filiale în toată Africa.

Alianța Statelor din Sahel este formată din Mali, Burkina Faso și Niger - toate națiuni vest-africane unde liderii militari au înlăturat în ultimii ani guverne alese democratic prin lovituri de stat, au rupt în mare parte legăturile cu Occidentul și s-au adresat Rusiei pentru ajutor în materie de securitate.

Însă oficialul administrației a dat vina nu pe aceste guverne, ci pe partenerii lor ruși, spunând că Moscova „s-a dovedit a fi un partener de securitate ineficient pentru Mali”.

„Sperăm că alte națiuni africane vor lua notă de performanța teribilă a Rusiei în combaterea terorismului”, a spus oficialul.

Mali, o națiune fără ieșire la mare cu aproape 25 de milioane de locuitori, a fost afectată în ultimii ani de violența grupurilor militante islamiste - și de propriul guvern militar din Mali și de mercenarii ruși pe care i-a angajat pentru a ține situația sub control.

Grupurile militante, în special JNIM, au devenit din ce în ce mai puternice, transformând Mali și vecinii săi din Sahel în centrul mondial al terorismului.

Anul trecut, militanții din cadrul filialei al-Qaeda au organizat o blocadă asupra alimentării cu combustibil care a paralizat o mare parte a țării. În această primăvară, au lansat atacuri coordonate la nivel național, care au inclus militanți ce au cutreierat străzile din Bamako, capitala statului, au preluat un oraș strategic din nord de la armata din Mali și de la ruși și l-au ucis pe ministrul apărării într-un atac sinucigaș.

Între timp, IS Sahel - o filială a Statului Islamic și un rival al JNIM - și-a consolidat puterea în apropierea graniței Mali cu Nigerul, unde anul trecut militanții săi l-au răpit pe misionarul american Kevin Rideout, despre care se crede că este deținut acum în Mali.

Pentru a combate violența, guvernul juntei din Mali a angajat mercenari ruși, mai întâi cu Grupul Wagner și acum cu Africa Corps, care este mai strâns legat de ministerul apărării din Rusia. Rușii au fost acuzați de o serie de atrocități, potrivit grupurilor pentru drepturile omului și reportajelor anterioare ale The Washington Post.

Héni Nsaibia, analist senior pentru Africa de Vest pentru proiectul Armed Conflict Location & Event Data, a declarat că armata din Mali și susținătorii săi ruși sunt responsabili pentru uciderea a sute de civili mai mult decât JNIM și IS Sahel la un loc. Anul trecut, armata maliană și partenerii săi ruși au fost responsabili pentru 925 de ți civili uciși, potrivit ACLED, comparativ cu 232 de morți de către militanții islamiști.

„Este extrem de problematic ca un guvern precum SUA sau orice partener occidental să ofere sprijin acestor regimuri a căror legitimitate rămâne contestată și care sunt incredibil de fragile și represive”, a spus el, referindu-se la Mali, Burkina Faso și Niger.

Anul trecut, ca parte a unui efort al administrației Trump de a relua relația cu Mali, Statele Unite au intensificat schimbul de informații cu guvernul din Mali. Informațiile au fost folosite în atacuri ale armatei din Mali, care fusese în mare parte ignorată de administrația Biden pentru refuzul său de a stabili un calendar pentru revenirea la alegeri democratice și pentru colaborarea sa cu rușii.

Dar o astfel de cooperare a rămas până acum limitată, nici pe departe de amploarea parteneriatului de securitate dintre SUA și Nigeria, care s-a intensificat anul trecut și a inclus atacuri aeriene americane și o misiune terestră care a ucis unul dintre principalii lideri ai Statului Islamic în Africa.

Potrivit experților, orice implicare militară directă a SUA în Mali prezintă riscul unor ostilități cu forțele rusești din regiune.

Mali ar fi a opta intervenție militară a SUA după revenirea lui Trump

Acțiunea militară a SUA împotriva JNIM ar adăuga Mali pe lista țărilor în care Trump a ordonat atacuri militare. Acestea sunt: Yemen, Somalia, Siria, Iran, Irak, Nigeria și Venezuela. Administrația a dus, de asemenea, o campanie militară controversată împotriva presupușilor traficanți de droguri din Caraibe și Pacificul de Est, care a dus la zeci de morți.

Intervenția Franței arată că acțiunile militare nu garantează stabilitatea în regiune. Franța și-a lansat intervenția militară în Sahel în 2013, la cererea guvernului de atunci din Mali. Forțele franceze au înăbușit insurgența din Mali și au restabilit o relativă ordine. Această misiune inițială a fost urmată de o a doua, Operațiunea Barkhane, care a eliminat lideri militanți proeminenți, dar în cele din urmă nu a reușit să oprească răspândirea diferitelor grupuri armate.

Furia față de Franța – alimentată de greșelile sale neocoloniale și de dezinformarea rusească – a crescut de-a lungul anilor, contribuind la propulsarea loviturilor de stat în Mali în 2020 și 2021 și în țările vecine, Burkina Faso și Niger. Președintele Emmanuel Macron a retras ulterior forțele franceze.