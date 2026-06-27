O ţară din Africa a anunţat că rupe relațiile diplomatice cu Franța. Noua conducere are o relație specială cu Rusia

1 minut de citit Publicat la 11:00 27 Iun 2026 Modificat la 11:02 27 Iun 2026

Burkina Faso rupe relațiile diplomatice cu Franța. FOTO: Getty Images

Statul african Burkina Faso a anunțat vineri că rupe relațiile diplomatice cu Franța, acuzând-o pe aceasta de nerespectarea principiilor respectului reciproc și neamestecului în afacerile interne, notează Agerpres.

'Guvernul din Burkina Faso aduce la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale că a luat decizia de a rupe relațiile diplomatice cu Republica Franceză începând de astăzi, 26 iunie 2026', se arată într-un comunicat difuzat la televiziunea națională.

Regimul militar instalat la putere în Burkina Faso în urma loviturii de stat în septembrie 2022 a denunțat unilateral colaborarea militară cu Franța și a inițiat o apropiere de Rusia. La fel au procedat și alte state din regiunea Sahel foste colonii franceze, tot în urma unor lovituri de stat militare.

În urma acestei schimbări de orientare a politicii externe, Niger, Mali și Burkina Faso au format în aprilie 2024 o confederație, denumită Alianța Statelor din Sahel (AES) și axată pe securitate și apărare în această regiune unde acționează grupări jihadiste.

Constrânsă să-și retragă trupele din regiunea unde avea o prezență istorică în fostele sale colonii africane, Franța și-a încheiat în ianuarie anul trecut retragerea din Sahel, odată cu închiderea ultimei sale baze militare în Ciad.

Între timp, Rusia și noii săi aliați africani ce s-au distanțat de Franța au acuzat Ucraina că antrenează și înarmează cu arme occidentale grupările teroriste care operează în această regiune.